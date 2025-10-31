MENOY

LIFESTYLE

Η Λασκαράκη εξήγησε πώς μίλησε στην κόρη της για τον Σουλτάτο: Μετά τον έναν χρόνο σχέσης της είπα ότι θα μείνουμε όλοι μαζί

|
THESTIVAL TEAM

Τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τη γνωριμία της κόρης της με τον Λευτέρη Σουλτάτο και τα στάδια μέχρι να συγκατοικήσουν όλοι μαζί, περιέγραψε η Βάσω Λασκαράκη.

Η ηθοποιός έχει αποκτήσει μια κόρη, τη 12χρονη Εύα με τον πρώην σύζυγό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη. Μετά το διαζύγιό τους παντρεύτηκε το 2019 με τον σεφ και μέσα από τη συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στο «Super Κατερίνα», η Βάσω Λασκαράκη εξήγησε πως πριν η κόρη της ενημερωθεί για τη νέα της σχέση, παρουσίαζε για αρκετούς μήνες τον Λευτέρη Σουλτάτο ως φίλο της.

Έπειτα από έναν χρόνο κοινής πορείας, της μίλησε, όπως είπε, και την προετοίμασε για τη συγκατοίκησή τους σε ένα νέο σπίτι: «Το συζητάς με τον πρώην σύζυγό σου και με έναν ειδικό. Τα πράγματα ήρθαν φυσικά. Η Εύα γνώριζε πρώτα τον Λευτέρη σαν παρέα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήταν ένα τετράμηνο και μετά από έναν χρόνο που ήμασταν μαζί και ήμασταν σίγουροι, τότε της το είπα ότι θα μετακομίσουμε σε ένα σπίτι και θα μείνουμε όλοι μαζί. Ο Λευτέρης είναι ιδιαίτερος άνθρωπος στις σχέσεις αγάπης, τα δίνει όλα. Είναι τσίτα τα γκάζια. Είναι όλα για όλα. Δεν μου άφησε καθόλου αμφιβολίες. Όλα πήγαιναν στην άκρη κατευθείαν».

Βάσω Λασκαράκη

