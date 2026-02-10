MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
LIFESTYLE

Η έκπληξη στην Τούνη από τον σύντροφό της στη Σαουδική Αραβία: Το κόκκινα μπαλόνια και το “Σ’ αγαπώ” με ροδοπέταλα

Φωτογραφία: Instagram
THESTIVAL TEAM

Νέες φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι της στη Σαουδική Αραβία με τον σύντροφό της δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από το υλικό που μοιράστηκε η Instagrammer με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ξεχώρισε το κλιπ στο οποίο παρουσίασε την έκπληξη που της έκανε ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης.

Όπως φαίνεται, στόλισε το δωμάτιο του ξενοδοχείου, στο οποίο διαμένουν, με κόκκινα τριαντάφυλλα, ενώ πάνω στο κρεβάτι σχημάτισε με ροδοπέταλα τη φράση «Σ’ αγαπώ» (I love U). Στη δημοσίευση περιλαμβάνονται επίσης εικόνες από τα μέρη που επισκέφτηκε η Ιωάννα Τούνη. «Μια μέρα μαζί μου στο Ριάντ», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα.

Ιωάννα Τούνη

