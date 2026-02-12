Η Αγγελική Ηλιάδη για τις αμβλώσεις: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή για το αν ένα μωρό έχει το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή

Καλεσμένη στο Πρωινό την Πέμπτη ήταν η Αγγελική Ηλιάδη, με τον Γιώργο Λιάγκα να τη ρωτά, μεταξύ άλλων, για την αντίδρασή της στην τοποθέτηση του Σωτήρη Τσαφούλια σχετικά με τις αμβλώσεις.

Αρχικά, η Αγγελική Ηλιάδη είπε τα εξής: «Κοίτα λίγο πώς γυρνάει το μάτι μου, το βλέπεις; Μα είναι δυνατόν τώρα; Δηλαδή πέρα από το ότι ξέρεις πολύ καλά ότι έχω βαθιά πίστη, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή για το αν ένα μωρό έχει το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή. Τι πάει να πει αυτό; Θα μου πέσουν και τα μαλλιά που μου έχουνε μείνει. Δεν είναι κουβέντα αυτή να την πεις. Το μωρό, όταν βρίσκεται μες στην κοιλιά της μάνας, έχει ψυχή. Δηλαδή από πού εμείς φυτρώνουμε; Δηλαδή αν το παιδί, είπε ο συγκεκριμένος, είχε το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή, η φύση θα είχε φροντίσει να μην έχει ανάγκη το σώμα της μάνας. Άρα λοιπόν θα φύτρωνες σε ένα χωράφι, αυτό μας λέει».

Στη συνέχεια, η Αγγελική Ηλιάδη διευκρίνισε: «Εγώ δεν είπα ποτέ ότι η γυναίκα δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει για το τι θα κάνει. Ίσα ίσα. Είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να αποφασίζει τι θα κάνει με το σώμα του. Εγώ γενικά τα παιδιά μου δεν τα προγραμμάτισα ποτέ. Ήρθανε έτσι. Δεν σκέφτηκα ούτε στιγμή…

Ξέρεις κάτι; Πολλές φορές τα πράγματα έρχονται… δεν τα έχεις προγραμματίσει και έρχονται ξαφνικά. Και το βίωσα κι εγώ ας πούμε κάποια στιγμή, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες τώρα. Και ήμουνα πάρα πολύ αγχωμένη για το τι θα κάνω και πώς θα πάει όλο αυτό. Επειδή όμως εγώ έχω… σου λέω, είμαι… ο Χριστός είναι η μεγάλη μου αγάπη και η Παναγία και πιστεύω πάρα πολύ, δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο.

Όμως για να μην παρεξηγηθώ έτσι; Επαναλαμβάνω ότι είναι δικαίωμα της γυναίκας. Όμως δεν μπορεί να λέμε ότι το παιδί δεν έχει ψυχή. Να τα ξεκαθαρίσουμε».