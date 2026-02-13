Γρηγόρης Αρναούτογλου: Πέρασα από πολλές διακυμάνσεις, έχω φάει διάφορα χαστούκια στη ζωή μου

Στις δυσκολίες που έχει συναντήσει στην καριέρα του και στην προσωπική του διαδρομή στάθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, επισημαίνοντας ότι έχει περάσει από πολλές διακυμάνσεις.

Ο παρουσιαστής βρέθηκε την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Real View» και μεταξύ άλλων, μίλησε για την πορεία του στην τηλεόραση, τα εμπόδια που βρήκε στον δρόμο του, αλλά και τη δουλειά που χρειάστηκε να κάνει με τον εαυτό του.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υπογράμμισε χαρακτηριστικά, ότι προσπάθησε να περιορίσει τον εγωισμό του και να πορευτεί στη ζωή του με ταπεινότητα.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής εξήγησε: «Προσπάθησα να κάνω πολύ δουλειά με τον εαυτό μου στη μάχη του εγωισμού, είναι πάρα πολύ όμορφο. Μου αρέσει που μου συμβαίνουν αυτά στη ζωή μου. Πέρασα από πολλές διακυμάνσεις. Τα έβαλα με τον εγωισμό μου. Είμαι ταπεινός, μέχρι που εμφανίστηκε ένας γέροντας στη ζωή μου και μου είπε “δεν είσαι τόσο σημαντικός για να είσαι τόσο ταπεινός”. Έχω φάει διάφορα χαστούκια στη ζωή μου, προσπαθώ να έχω χαμηλά το κεφάλι, να κάνω κάθε ημέρα όσο γίνεται πιο όμορφα πράγματα. Χαίρομαι όταν συμβαίνουν ωραία περιστατικά σε σε μία τηλεόραση που είναι γεμάτη σκοτάδι και αίμα».

Δείτε το βίντεο