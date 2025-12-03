MENOY

LIFESTYLE

Γιώργος Τσαλίκης: Ορκίστηκε στο Πολεμικό Ναυτικό ο γιος του – “Σήμερα η συγκίνηση χτύπησε κόκκινο”

THESTIVAL TEAM

Με έντονη συγκίνηση ο Γιώργος Τσαλίκης μοιράστηκε στο Instagram την ορκωμοσία του γιου στο Πολεμικό Ναυτικό στον Πόρο.

Ο τραγουδιστής περιέγραψε την αλλαγή που είδε μέσα σε έναν μήνα, μιλώντας για «παιδιά που παραλάβαμε άντρες» και εκφράζοντας περηφάνια για τον γιο του.

«Η πρώτη μέρα που σε αφήσαμε ζορισμένο στον Πόρο με τα μάτια σου βουρκωμένα ήταν και για μας ένα ζόρι περίεργο ..πρωτόγνωρο .. Προχθές στη βραδιά του ναύτη σας είδα όλους αλλιώς .. πιο ώριμους … πιο έτοιμους και ξαφνιάστηκα όταν μετά από 2 ώρες και 40 λεπτά ξέφρενου γλεντιού και εκτόνωσης όλοι αγκαλιά στο φιναλε είπατε τον εθνικό ύμνο με τις φλέβες στο λαιμό σας να πετάγονται από την ένταση ! Εκεί λέω κάτι έγινε εδώ .. καλό !!

Και σήμερα η συγκίνηση χτύπησε κόκκινο και ήρθε και η επιβεβαίωση. Σας αφήσαμε παιδιά και σας παραλάβαμε άντρες ! Πώς γίνεται αυτό το μαγικό .. δε ξέρω .. Μέσα σε ένα μήνα ! Μπράβο θα πω εγώ στους ανθρώπους που σας εκπαιδεύσανε ! Μπράβο και στο ήθος σας .. γιατί είστε καλά παιδιά ‼️‼️‼️

Λατρεύω τους νέους ανθρώπους.. θεωρώ ότι είναι πιο καθαροί ..πιο αμόλυντοι .. πιο έτοιμοι να δεχτούν το καλό και να το πολλαπλασιάσουν ή να το επιστρέψουν. …Παρέες ,καινούργιες εμπειρίες, αναμνήσεις για εσάς σε αυτή τη βασική σας εκπαίδευση , συγκίνηση χαρά και περηφάνια για εμάς .. Καλή θητεία αγόρι μου ‼️‼️‼️ Σε λατρεύουμε ‼️‼️‼️», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσαλίκης.

Γιώργος Τσαλίκης

