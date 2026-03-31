Φαίη Φώτου: Ο Νότης Σφακιανάκης με σήκωσε από τις μασχάλες, μου είπε ότι δεν θα επιστρέψει ξανά

Η Φαίη Φώτου παραχώρησε συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (30/03) και μίλησε για την καριέρα της στη δημοσιογραφία.

Η ρεπόρτερ της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ανέφερε πως ο Νότης Σφακιανάκης ήταν απλός και φιλικός στη συνάντηση που είχαν. Της αποκάλυψε πως δεν σκοπεύει να επιστρέψει στις «μεγάλες πίστες», παρά τα όσα λέγονται και γράφονται κατά καιρούς.

Όπως αποκάλυψε η Φαίη Φώτου, ο Νότης Σφακιανάκης έδειχνε απόλυτα κατασταλαγμένος χωρίς να αφήνει ανοιχτό «παράθυρο» για τη μεγάλη επιστροφή του. Ο καλλιτέχνης αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει μιλήσει ανοιχτά για πρόσωπα και καταστάσεις που τον έχουν ενοχλήσει.

Η Φαίη Φώτου ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «The 2night Show» πως: «Για να πάρεις τη δήλωση από έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρεις και δεν τον έχεις ξαναδεί και μπορεί και στα ξεκινήματά σου να είναι ένα μεγάλο πρόσωπο, θα πρέπει να τον προσεγγίσεις με πολλή ευγένεια. Πρέπει να το έχεις κιόλας. Το πέσιμο από μόνο του είναι δύσκολο. Υπάρχουν κάποιοι που δε θέλουν να μιλήσουν οπότε θέλει τρόπο», δήλωσε αρχικά η ρεπόρτερ του ΑΝΤ1.

Στη συνέχεια, η Φαίη Φώτου ανέφερε ότι: «Είμαι σχεδόν τέσσερα χρόνια στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα. Κάθε χρόνο, με το που γυρνάμε από το καλοκαίρι πρέπει να έχω Νότη Σφακιανάκη για να πάει καλά η χρονιά. Δεν τον έχει συναντήσει κανένας. Όταν ξεκίνησα να ψάχνω τρόπους για το πώς θα τον προσεγγίσω και πώς θα τον συναντήσω, έψαχνα ένα μήνα. Μίλησα με κοντινούς του ανθρώπους, ρώταγα κλπ και κάποια στιγμή τον βλέπω μπροστά μου. Ήμουν με το κινητό και τράβηξα ένα πλάνο. Ο άνθρωπος μου είπε πως δε θέλει να πούμε κάτι on camera και με το που τον πλησιάζω, μου κόβονται τα πόδια και πέφτω κάτω. Με σήκωσε από τις μασχάλες. Ήταν πολύ ευγενικός».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «τον συνάντησα κοντά στο σπίτι του, έψαχνα για εκείνον. Σήκωσα το κινητό για να έχω πλάνο και να τον ρωτήσω τι κάνει. Γενικά σαν θεωρία είναι λίγο άβολο και για εμάς και για άλλους. Όμως πολλοί δημοσιογράφοι από ιντερνετικά μέσα ακόμα και από ραδιόφωνο, αν θέλουν να επικοινωνήσουν την εικόνα από κάποιον επώνυμο, χρησιμοποιούν το κινητό τους. Και στο εξωτερικό πολύ».

«Όταν με σήκωσε ο Νότης Σφακιανάκης του είπα: “Χίλια συγγνώμη. Είναι τιμή που σας συναντώ” και μου είπε: “Όχι τιμή. Χαρά”. Του είπα πως είναι τιμή και τον ρώτησα αν θα ξαναγυρίσει. Μου σήκωσε το χέρι και μου είπε: “Δε θα γυρίσω. Ας τους να λένε. Δεν μου αρέσει να συνδιαλέγομαι με ανθρώπους που δεν με κατανοούν”. Μετά πιάσαμε κουβέντα για τα εμβόλια, τα πολιτικά κλπ. Δεν ξέρω αν θα ξαναπάω η αλήθεια είναι. Ψάχνω όμως για εκείνον ρωτάω και αν πέσει κάτι στην αντίληψή μου που θα πρέπει να το γνωρίζει, θα φροντίσω να τον ενημερώσω», είπε κλείνοντας το θέμα.

Επιπλέον, η γνωστή ρεπόρτερ υπογράμμισε ότι «θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε δημοσιογράφος να έχει ένα μέτρο. Του ζητάει κάτι το μέσο που δουλεύει, θα πρέπει να το φιλτράρει και εκείνος αν είναι η στιγμή, η ώρα, αν μπορεί να το κάνει. Ποτέ δεν λέω ψέματα στο Μέσο που δουλεύω. Δε θα το κάνω γιατί κάποιος εξωτερικός παράγοντας θα με έχει αποτρέψει. Για παράδειγμα είχα πάει με κάμερα στην Πέγκυ Ζήνα και δεν ήθελε να μιλήσει γιατί δεν ήταν έτοιμη. Το σεβάστηκα αλλά πάντα για εμένα υπάρχει plan b. Θέλω να πάω στο Μέσο που εργάζομαι και να τους πω: “Δεν έχετε αυτό, αλλά σας έχω φέρει αυτό”».

Σε ερώτηση για το αν η εμφάνισή της της άνοιξε πόρτες στη δουλειά, η ίδια απάντησε ότι «πιστεύω ότι το μυαλό και η πολλή δουλειά μπορεί να σε φτάσει ψηλά. Έχει τύχει να δεχτώ ζήλια και ανταγωνισμό, έτσι το έχω αισθανθεί και έτσι το έχουν εισπράξει και οι γύρω μου. Δε θα έπρεπε η αλήθεια είναι. Δεν είχε κάτι η άλλη γυναίκα να ζηλέψει από εμένα. Για αυτό λέω ότι η ομορφιά δεν ανοίγει πόρτες. Μια όμορφη γυναίκα μπορεί να αποδείξει το τι αξίζει στον τομέα της, στο επάγγελμά της, στον σύντροφό της, οπουδήποτε».