Εύη Δρούτσα για Ακύλα: Δεν ξέρω αν πρέπει να πάει στο εξωτερικό με αυτό το ντύσιμο, θα πουν ότι ήρθε ο καραγκιοζάκος

Για τον χθεσινό εθνικό τελικό για τη Eurovision αλλά και την εμφάνιση του Ακύλα ο οποίος θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού μίλησε η Εύη Δρούτσα.

«Είδα έναν πολύ καλό τελικό με λάθος ακουστική», είπε αρχικά η Εύη Δρούτσα μιλώντας στο Πρωινό.

Η Εύη Δρούτσα είπε στη συνέχεια: «Τη φωνή του Ακύλα δεν την έχουμε ακούσει. Θα πάει εκεί, μετά τι θα λέει; Πάρτο, πάρτο, πάρτο; Τι θα πει μετά; Άντε να τον πάρει ένα μαγαζί να λέει αυτό, πόσο να τον κρατήσει και τον ακούει ο κόσμος;

Αυτός πρέπει να ανοίξει ένα δικό του στέκι, να κάνει αυτά που θέλει… Δεν ξέρω αν πρέπει να πάει στο εξωτερικό με αυτό το κόνσεπτ. Θα πρέπει να βρει άλλο ντύσιμο, γιατί θα πουν ότι ήρθε ο καραγκιοζάκος. Δεν είναι καραγκιοζάκος το παιδί. Δεν ήταν τραγούδι, ήταν ένα θεατρικό δρώμενο».