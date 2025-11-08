MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ελένη Κρίτα: Έλεγα τότε ότι δεν μπορεί να είναι αυτή η ζωή μου, ένιωθα ότι είναι εφιάλτης

|
THESTIVAL TEAM

Συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Αλεξάνδρα Τσόλκα παραχώρησε η Ελένη Κρίτα. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για το Παρά Πέντε, αλλά και για τις απώλειες στη ζωή της.

«Είμαι 42 χρόνια στο χώρο της υποκριτικής. Δεν είπα στους γονείς μου ότι θα γίνω ηθοποιός, πήγα απλά και γράφτηκα στη δραματική σχολή», είπε αρχικά η Ελένη Κρίτα.

Η Ελένη Κρίτα είπε στη συνέχεια: «Δεν είχα καταλάβει ότι ο ρόλος μου στο Παρά Πέντε θα γινόταν τόσο δημοφιλής. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη.

Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδη ήταν σίγουρη ότι θα σκίσουμε. Από την πρώτη στιγμή δέσαμε με την Ελισάβετ. Όταν με έριξε στην πισίνα, το πλάνο κόπηκε εκεί, γιατί με έπιασαν τα γέλια».

Για την επιστροφή του Παρά Πέντε, η Ελένη Κρίτα απάντησε: «Μην περιμένετε νέους κύκλους, θα είναι κάτι σαν τα Φιλαράκια. Είναι μια ιστορία που δεν μπορεί να γίνει σίκουελ. Κάποιοι ήρωες έχουν πεθάνει στη σειρά, κάποιοι από τους ηθοποιούς έχουν πεθάνει…».

Η Ελένη Κρίτα ανέφερε επίσης: «Οι άνθρωποι περνάνε πολλές τραγωδίες στη ζωή τους, φοβάμαι ότι τα αντέχουμε όλα. Όταν έχασα και τον δεύτερο σύντροφό μου, έλεγα ότι δεν μπορεί να είναι αυτή η ζωή μου, ένιωθα ότι είναι εφιάλτης. Από τότε που έχασα τη νύφη μου, ζω με την εγγονή μου. Είναι η κόρη που ποτέ δεν είχα».

Ελένη Κρίτα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

“Ρωμαίος στρατηγός” ο Άδωνις Γεωργιάδης: Η τούρτα γενεθλίων από την Ευγενία Μανωλίδου – “Ήλθα, είδα, εμβολίασα” – Δείτε φωτογραφία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Δημογλίδου: Δύσκολο και διαρκές το στοίχημα κατά της παράνομης οπλοκατοχής στην Κρήτη – Δεν τίθεται θέμα αδράνειας της τοπικής αστυνομίας, δεν πτοήθηκαν οι εμπλεκόμενοι

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες συντήρησης στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Μελισσοχωρίου – Δρυμού

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

ΚΑΕ Άρης: Χωρίς Γκιουζέλη απέναντι στη Μύκονο

ΠΑΙΔΕΙΑ 15 ώρες πριν

Διεθνές συνέδριο “ENTREPED2025” στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Ψηφιακά εργαλεία και Τεχνητή Νοημοσύνη στην παιδαγωγική της επιχειρηματικότητας

ΚΑΙΡΟΣ 7 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη