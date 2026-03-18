Έλενα Χριστοπούλου σε Νανά Παλαιτσάκη: Είμαι μάνατζερ, δεν είμαι booker

Για τις αλλαγές στο «Real View», την κριτική που δέχεται η εκπομπή, αλλά και τα σχόλια της Νανάς Παλαιτσάκη, τοποθετήθηκε η Έλενα Χριστοπούλου, μιλώντας στην κάμερα της «Super Κατερίνα».

Αρχικά, αναφέρθηκε στην αλλαγή της ώρας προβολής της εκπομπής, ξεκαθαρίζοντας ότι τις αποδέχεται, παρότι δεν τις έχει ακόμη «συνηθίσει». «Τώρα που φεύγω από την εκπομπή και έχει ακόμα φως, είμαι καλά. Ακόμα δεν έχω καταλάβει την αλλαγή αλλά ήθελα πολύ να αλλάξουμε ώρα, γιατί από την αρχή αυτό είχαμε συμφωνήσει.

Όταν αρχίζει κάτι συγκεκριμένο και μετά αλλάζει και μετά επανέρχεται στην κανονική του ροή, μετά νιώθω καλύτερα. Νομίζω πως ό,τι γίνεται, γίνεται για καλό. Είναι αλλαγές που αποφασίστηκαν από πάνω και εμείς πρέπει να σεβαστούμε τα πάντα. Δουλειά είναι», ανέφερε.

Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε για την κριτική που δέχεται το «Real View», σημειώνοντας πως τη θεωρεί αναμενόμενη: «Το Real View σχολιάζεται ποικιλοτρόπως από την πρώτη μέρα που υπάρχει. Δε μου κάνει εντύπωση. Είναι λογικό, όπως κι εμείς σχολιάζουμε ανθρώπους και δημοσιογράφους και πρωταγωνιστές, έτσι κάνουν και οι άλλες εκπομπές τη δουλειά τους. Εμένα μου φαίνεται λογικό, αρκεί να υπάρχει μια απόσταση και ένας σεβασμός στα πράγματα και στα πρόσωπα».

Τέλος, απάντησε και στα σχόλια της Νανάς Παλαιτσάκη για τον ρόλο της στην τηλεόραση. «Η Έλενα Χριστοπούλου, είναι μια, έτσι την ήξερα εγώ, πάρα πολύ καλή booker. Να πρέπει να γίνει η Έλενα Χριστοπούλου διαμορφωτής άποψης επί παντός επιστητού, θεωρώ ότι είναι υπερβολικό και είναι κρίμα και για την ίδια», σχολίασε η δημοσιογράφος.

«Όντως είπε έτσι; Κατ’ αρχάς είμαι μάνατζερ, δεν είμαι booker. Σεβαστή η άποψή της. Για να το λέει κάτι θα ξέρει. Εγώ νιώθω μια χαρά στην εκπομπή και νιώθω μια χαρά όταν μπορώ να πω την άποψή μου και μαθαίνω παράλληλα», είπε η Έλενα Χριστοπούλου.