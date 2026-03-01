Δήμος Αναστασιάδης: Έχω μια αδυναμία στη Σωτηρία Μπέλλου, από τις νέες Ελληνίδες τραγουδίστριες δεν με συγκινεί καμία

Καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη» του Νίκου Γρίτση βρέθηκε ο Δήμος Αναστασιάδης το βράδυ του Σαββάτου (28.2.26).

Ο γνωστός τραγουδιστής ανέφερε τις τρεις αγαπημένες του τραγουδίστριες και τόνισε πως από τις νέες Ελληνίδες τραγουδίστριες δεν τον συγκινεί καμία.

«Έχω μια αδυναμία στη Σωτηρία Μπέλλου. Η Χάρις Αλεξίου είναι η γυναίκα που με έχει κάνει να κλάψω περισσότερες φορές απ’ όλους. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη… Πέρασα πολύ ωραία εκείνη την εποχή μαζί της», είπε αρχικά ο Δήμος Αναστασιάδης.

Ο Δήμος Αναστασιάδης πρόσθεσε στη συνέχεια: «Από τις νέες Ελληνίδες τραγουδίστριες, δεν με συγκινεί καμία».