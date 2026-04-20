ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: 50χρονος κατέρρευσε ενώ βρισκόταν σε γλέντι

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας νέος άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής (19/4), ενώ βρισκόταν σε κοινωνική εκδήλωση σε ξενοδοχείο σε παραθαλάσσιο οικισμό του δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο.

Ο άτυχος 50χρονος άνδρας μαζί με τη σύζυγο ήταν προσκεκλημένοι σε αρραβώνα, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα patris.gr.

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, επειδή δεν αισθανόταν καλά αποφάσισε με τη σύζυγο του να επιστρέψουν στο δωμάτιο τους. Εκεί το ζευγάρι παρέμεινε για λίγη ώρα και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, κάθονταν στο τραπέζι της κουζίνας του δωματίου.

Όταν ο 50χρονος πήγε να σηκωθεί, κατέρρευσε μπροστά στα μάτια της γυναίκας του.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί απλά διαπίστωσαν το θάνατο του.

Την προανάκριση για την υπόθεση διερευνά το Α.Τ Μινώα Πεδιάδος, ενώ απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική έρευνα που θα γίνει.

Ηράκλειο

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Τρόμος σε τσίρκο στη Ρωσία: Τίγρης βγήκε από το προστατευτικό δίχτυ και πήγε… βόλτα στις κερκίδες – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Τραγωδία στο υπουργείο Τουρισμού: Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο και σκοτώθηκε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Νέα πρόσωπα στο στόχαστρο των αρχών για τον θάνατο της Μυρτούς – “Έπεσε θύμα κυκλώματος μαστροπείας”

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Η Ισπανία ζητά από τις Βρυξέλλες να αναστείλει πλήρως τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ ΕΕ-Ισραήλ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έκανε νέο ταξίδι “αστραπή” στη Σαντορίνη – Δείτε εικόνες

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Katy Perry: Πέταξε την πιστωτική της κάρτα στη Fontana di Trevi αντί για κέρμα – “Δεν μπλέκω με τα ψιλά”