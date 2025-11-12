Δήμος Αναστασιάδης: Δεν συμβιβάζομαι τόσο ώστε να ρίξω την τέχνη μου και την ποιότητά μου

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής “Buongiorno” ήταν σήμερα ο Δήμος Αναστασιάδης και μίλησε για τη ζωή του, την καριέρα του, την οικογένειά του…

«Σπούδασα στην Κοζάνη βιομηχανικό σχέδιο, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει, γιατί είχε η οικογένειά μου κατάστημα με ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό. Ήταν μονόδρομος το κομμάτι του επαγγέλματος», είπε αρχικά ο Δήμος Αναστασιάδης.

Ο Δήμος Αναστασιάδης είπε στη συνέχεια: «Η μουσική ήρθε εκ τύχης στη ζωή μου. Όταν ήμουν 4 ετών η μητέρα μου με έγραψε πιάνο και τότε ανακαλύπτω την κιθάρα και τον έρωτα».

Για το Dream Show, ο Δήμος Αναστασιάδης ανέφερε: «Λέω ένα τραγούδι, νομίζω ήταν το ‘Όνειρο ήτανε’. Ήμουν ψαρωμένος κι έλεγα τι κάνω εγώ εδώ; Λέω το τραγούδι και περνάω.

Δεν ήμουν οχυρωμένος καλά, δεν ήξερα τι θα αντιμετωπίσω. Είπα ότι πάω να παίξω, να μην το πάρω στα σοβαρά. Όσο πιο χαλαρά το έπαιρνα, τόσο πιο πολύ θα το ευχαριστιόμουν».

Ο Δήμος Αναστασιάδης πρόσθεσε επίσης: «Δεν έγινα τραγουδιστής για να γίνω διάσημος ή να βγάλω χρήματα. Αγάπησα τη μουσική. Ξεπερνά την επιτυχία, την εμπορικότητα, είναι μία τέχνη που δεν την αγγίζεις, είναι πάνω απ’όλα. Δεν συμβιβάζομαι τόσο ώστε να ρίξω την τέχνη μου και την ποιότητά μου».

Ακόμη, ο Δήμος Αναστασιάδης αναφέρθηκε φανερά συγκινημένος στον ερχομό του δεύτερου παιδιού του με την αγαπημένη του, Τζένη Θεωνά.

«Ο Αρίωνας έχει αποδεχτεί το μωρό, το αγαπά και το φροντίζει. Όταν φέραμε το παιδί στο σπίτι το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πάω στον Αρίωνα και να κοιμηθώ μαζί του αγκαλιά. Είναι πολύ ώριμο παιδί. Νιώθω ότι η Τζένη είναι πιο ολοκληρωμένη από ποτέ. Της αρέσει πολύ η οικογένεια», είπε ο Δήμος Αναστασιάδης.

Όπως αποκάλυψε ο τραγουδιστής, και οι δύο τους δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν και τρίτο παιδί.