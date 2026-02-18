Δημήτρης Μπάσης: Κάποιοι μετρούν την επιτυχία με νούμερα πωλήσεων, εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά

Για την επιτυχία και το πόσο ψηλά έχει φτάσει στην καριέρα του μίλησε ο Δημήτρης Μπάσης, επισημαίνοντας πως είναι υποκειμενικός ο τρόπος που προσεγγίζει κανείς το θέμα.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν πρόσωπα που μετρούν την επιτυχία με τα νούμερα των πωλήσεων, αλλά εκείνον δεν τον ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που έδωσε ο τραγουδιστής την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», δήλωσε πως σημασία για τον ίδιο έχουν οι καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί, όπως είναι ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Δημήτρης Μητροπάνος.

Ο Δημήτρης Μπάσης είπε αναλυτικά: «Το πόσο ψηλά έχει φτάσει κάποιος, είναι πολύ υποκειμενικό. Για εμένα που έχω κάνει όλη αυτή τη διαδρομή, όλα αυτά τα χρόνια και ευτύχησα να γνωρίσω τον Μίκη Θεοδωράκη και να κάνω δύο δίσκους μαζί του και να με διευθύνει, το ότι τραγούδησα δίπλα στον Δημήτρη Μητροπάνο, το ότι μπόρεσα κάποια στιγμή να ονειρεύομαι τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και να θέλω να γίνω τραγουδιστής και κάποια στιγμή να τραγουδάω μαζί του… με αυτό για εμένα προσωπικά θεωρώ ότι έχω φτάσει πολύ ψηλά. Κάποιοι άλλοι μετρούν το “ψηλά” με νούμερα, με νούμερα πωλήσεων, τα οποία εμένα δεν με ενδιαφέρουν. Οπότε το “είμαι ψηλά” είναι πολύ υποκειμενικό πώς το βλέπει κάποιος».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο τραγουδιστής μίλησε για τη διαχείριση της επιτυχίας: «Δεν έχω κάνει πολλά soundtrack αλλά έχουν γίνει επιτυχίες. Το πρώτο, οι “ψίθυροι καρδιάς” ήταν το ξεκίνημά μου. Οι “ψίθυροι καρδιάς” πούλησαν 150.000 αντίτυπα, έγιναν δύο φορές πλατινένιοι. Εγώ προσπαθούσα όλο αυτό να το ζήσω, να το απολαύσω από τη μία, από την άλλη όμως είχα τον Χρήστο Νικολόπουλο που -να είναι καλά ο άνθρωπος- με προσγείωνε απότομα, λέγοντάς μου ότι “τώρα αρχίζουν τα δύσκολα”, “τώρα πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είσαι τραγουδιστής του ενός τραγουδιού και υπάρχει και συνέχεια, άρα τώρα υπάρχει δουλειά”», σημείωσε.

Δείτε το βίντεο