Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Δεν έχω ανάγκη να μιλάω για την προσωπική μου ζωή

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη με αφορμή την θεατρική και την τηλεοπτική του παρουσία την φετινή σεζόν

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γοητευτικός πρωταγωνιστής εξήγησε για ποιους λόγους φροντίζει να διατηρεί την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αποφεύγετε πάντα να μιλάτε για την προσωπική σας ζωή. Γιατί;

Δεν είναι κάτι που αποφεύγω από φόβο ή μυστικοπάθεια. Απλώς δεν το έχω ανάγκη. Η δουλειά μου και ο τρόπος που στέκομαι απέναντι στο θέατρο και στον χώρο του θεάματος φτάνουν και περισσεύουν. Αυτό πιστεύω ότι έχει αποδειχτεί.

Προτιμώ να επικοινωνώ με τον κόσμο μέσα από τη δουλειά μου και όχι μέσα από προσωπικές λεπτομέρειες, που δεν προσθέτουν κάτι ουσιαστικό.

Ποιος είναι ο επόμενος στόχος σας;

Για αρχή, ο στόχος μου είναι να ολοκληρώσω τα γυρίσματα του “Άγιο έρωτα” με την ίδια φλόγα, το ίδιο πάθος, την ίδια αγάπη και το ίδιο μεράκι που είχα από την πρώτη μέρα.

Από εκεί και πέρα, με ενδιαφέρει να συνεχίσω να συμμετέχω σε δουλειές που με εκφράζουν και με εξελίσσουν, χωρίς εκπτώσεις σε όσα θεωρώ σημαντικά, και να ανακαλύπτω νέες προκλήσεις, που με κάνουν να νιώθω ζωντανός.

