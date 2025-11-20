MENOY

Δήμητρα Ματσούκα: Είναι στεναχωρημένη, ξέρει ότι πρώτη αδίκησε τον εαυτό της, λέει ο δικηγόρος της

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Για την κατάσταση που βρίσκεται η Δήμητρα Ματσούκα, μετά τη σύλληψή της επειδή οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και πινακίδες, έχοντας υπερβεί το όριο ταχύτητας και κατανάλωσης αλκοόλ μίλησε ο δικηγόρος της.

«Έπρεπε να φύγω από τη Θήβα άρον-άρον, να πάω στα αυτόφωρα, να ζητήσουμε προθεσμία, να λάβουμε προθεσμία, να μιλήσω σύντομα με τη Δήμητρα να μου πει δέκα πράγματα και να μαζέψουμε όλο το υλικό προκειμένου 2 Δεκεμβρίου να είμαστε έτοιμοι να δικάσουμε την υπόθεση», είπε αρχικά στην εκπομπή «Live News» ο Αλέξης Στεφανάκης και πρόσθεσε για τις κατηγορίες που της αποδίδονται:

«Συμφωνώ σε όλα, αλλά η Δήμητρα είναι ένα πολύ ταλαντούχο, πολύ γλυκό πλάσμα, ένας πολύ καλός άνθρωπος. Αυτό που ακούω δεν συνάδει με όλα τα παραπάνω. Η ελληνική δικαιοσύνη ζητά εξηγήσεις. Οφείλουμε να τις δώσουμε ευθαρσώς».

«Είναι πολύ στεναχωρημένη, ξέρει ότι πρώτη αδίκησε τον εαυτό της»

Επιπλέον, ο κ. Στεφανάκης υποστήριξε ότι σύμφωνα με τα όσα του μετέφερε η ηθοποιός, οι πινακίδες και το δίπλωμά της είχαν αφαιρεθεί νωρίτερα: «Αυτά έχουν να κάνουν με τον δόλο. Αν πραγματικά ήθελε να έχει παραβατική συμπεριφορά. Όλα θα εξεταστούν».

Ακόμη, ο δικηγόρος της Δήμητρας Ματσούκα ανέφερε πως πρόκειται για ένα «ατυχές συμβάν», τονίζοντας ότι «ευτυχώς δεν είχαμε τρακάρισμα, δεν είχαμε σωματικές βλάβες [..] να κλείσει αυτή η παρένθεση και να μην το ξανασυναντήσουμε ποτέ ξανά».

Σε ερώτηση για το αν η Δήμητρα Ματσούκα αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη, ο δικηγόρος της απάντησε: «Είναι πολύ στενοχωρημένη. Ξέρει ότι πρώτη αδίκησε τον εαυτό της, αν τον αδίκησε επειδή ήταν αμελής, θα το εξετάσουμε. Το ταλέντο σου πρέπει να συστοιχείται με τη συμπεριφορά σου».

Δήμητρα Ματσούκα

