Δήμητρα Ματσούκα: Είναι στεναχωρημένη, ξέρει ότι πρώτη αδίκησε τον εαυτό της, λέει ο δικηγόρος της

Για την κατάσταση που βρίσκεται η Δήμητρα Ματσούκα, μετά τη σύλληψή της επειδή οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και πινακίδες, έχοντας υπερβεί το όριο ταχύτητας και κατανάλωσης αλκοόλ μίλησε ο δικηγόρος της.

«Έπρεπε να φύγω από τη Θήβα άρον-άρον, να πάω στα αυτόφωρα, να ζητήσουμε προθεσμία, να λάβουμε προθεσμία, να μιλήσω σύντομα με τη Δήμητρα να μου πει δέκα πράγματα και να μαζέψουμε όλο το υλικό προκειμένου 2 Δεκεμβρίου να είμαστε έτοιμοι να δικάσουμε την υπόθεση», είπε αρχικά στην εκπομπή «Live News» ο Αλέξης Στεφανάκης και πρόσθεσε για τις κατηγορίες που της αποδίδονται:

«Συμφωνώ σε όλα, αλλά η Δήμητρα είναι ένα πολύ ταλαντούχο, πολύ γλυκό πλάσμα, ένας πολύ καλός άνθρωπος. Αυτό που ακούω δεν συνάδει με όλα τα παραπάνω. Η ελληνική δικαιοσύνη ζητά εξηγήσεις. Οφείλουμε να τις δώσουμε ευθαρσώς».

«Είναι πολύ στεναχωρημένη, ξέρει ότι πρώτη αδίκησε τον εαυτό της»

Επιπλέον, ο κ. Στεφανάκης υποστήριξε ότι σύμφωνα με τα όσα του μετέφερε η ηθοποιός, οι πινακίδες και το δίπλωμά της είχαν αφαιρεθεί νωρίτερα: «Αυτά έχουν να κάνουν με τον δόλο. Αν πραγματικά ήθελε να έχει παραβατική συμπεριφορά. Όλα θα εξεταστούν».

Ακόμη, ο δικηγόρος της Δήμητρας Ματσούκα ανέφερε πως πρόκειται για ένα «ατυχές συμβάν», τονίζοντας ότι «ευτυχώς δεν είχαμε τρακάρισμα, δεν είχαμε σωματικές βλάβες [..] να κλείσει αυτή η παρένθεση και να μην το ξανασυναντήσουμε ποτέ ξανά».

Σε ερώτηση για το αν η Δήμητρα Ματσούκα αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη, ο δικηγόρος της απάντησε: «Είναι πολύ στενοχωρημένη. Ξέρει ότι πρώτη αδίκησε τον εαυτό της, αν τον αδίκησε επειδή ήταν αμελής, θα το εξετάσουμε. Το ταλέντο σου πρέπει να συστοιχείται με τη συμπεριφορά σου».