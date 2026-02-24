MENOY

Δικηγόρος Κώστα Δόξα: Δε δεχόμαστε την απόφαση – Έχουμε ασκήσει έφεση

THESTIVAL TEAM

Ένοχος κρίθηκε ο Κώστας Δόξας για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, έπειτα από τη μήνυση που είχε καταθέσει το 2021 η πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον τραγουδιστή και απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισής του, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων οι τέσσερις μήνες χωρίς αναστολή, κρίνοντάς τον ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας.

Υπενθυμίζεται ότι η μήνυση αφορούσε περιστατικά προσβλητικής συμπεριφοράς, ενδοοικογενειακής βίας και ξυλοδαρμού, με την καταγγέλλουσα να υποστηρίζει πως είχε δεχθεί χτυπήματα στο πρόσωπο, στο σώμα και στα χέρια, ενώ κυοφορούσε το παιδί τους. Η υπόθεση ξεκίνησε στις 4 Μαρτίου 2021 και, έπειτα από διαδοχικές αναβολές και διακοπές της διαδικασίας, η απόφαση εκδόθηκε σήμερα.

Το Newsbomb.gr σε επικοινωνία με τον συνήγορο υπεράσπισης του τραγουδιστή, Σπύρο Δημητρίου, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η πλευρά του εντολέα του δεν αποδέχεται την ετυμηγορία του δικαστηρίου, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «δε δεχόμαστε την απόφαση», ενώ γνωστοποίησε πως έχει ήδη «ασκήσει έφεση».

