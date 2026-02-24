MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Καταδικάστηκε ο Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του

|
THESTIVAL TEAM

Στα δικαστήρια βρέθηκαν εκ νέου ο Κώστας Δόξας και η Μαρία Δεληθανάση για την εκδίκαση της μήνυσης που είχε υποβάλει η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή για ενδοοικογενειακή βία.

Τελικά, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στον τραγουδιστή ποινή φυλάκισης 3 ετών – με τους τέσσερις μήνες χωρίς αναστολή– και με ανασταλτικό αποτέλεσμα έφεσης, για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας.

Η υπόθεση ξεκίνησε με την μήνυση που υπέβαλλε η Μαρία Δεληθανάση στις 4 Μαρτίου του 2021 και η οποία έκανε λόγο για ενδοοικογενειακή βία του Κώστα Δόξα εις βάρος της.

Μετά από πάρα πολλές αναβολές και διακοπές, βγήκε τελικά σήμερα η απόφαση.

Σημειώνεται ότι στη μήνυση η Μαρία Δεληθανάση ανέφερε ότι είχε υποστεί χτυπήματα στο πρόσωπο, στο σώμα της και στα χέρια της.

Οι συνήγοροι της Μαρίας Δεληθανάση, Άρτεμις Διαλυνά και Νάσος Διαλυνάς, μιλώντας στη «Ζούγκλα» ανέφεραν πως ήταν μια πρώτη δικαίωση και θα ακολουθήσουν κι άλλες.

Πηγή: zougla.gr

Κώστας Δόξας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 16 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 24 Φεβρουαρίου

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Ο Λούκας Γιώρκας για τις κρίσεις άγχους: Πήρα αγωγή και έκανα ψυχοθεραπεία με τον πνευματικό μου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Αναχώρησε η αποστολή για την Ισπανία ενόψει Θέλτα – Δείτε φωτογραφίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Γάλλος οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και περνούσε κόκκινα φανάρια – Αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Τέμπη: Αίτημα εξαίρεσης της σύνθεσης του δικαστηρίου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου – Διεκόπη η δίκη

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Scooby-Doo: Η Μακένα Γκρέις “κλείδωσε” τον ρόλο της Ντάφνι στη νέα σειρά του Netflix