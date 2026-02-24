Καταδικάστηκε ο Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του

Στα δικαστήρια βρέθηκαν εκ νέου ο Κώστας Δόξας και η Μαρία Δεληθανάση για την εκδίκαση της μήνυσης που είχε υποβάλει η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή για ενδοοικογενειακή βία.

Τελικά, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στον τραγουδιστή ποινή φυλάκισης 3 ετών – με τους τέσσερις μήνες χωρίς αναστολή– και με ανασταλτικό αποτέλεσμα έφεσης, για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας.

Η υπόθεση ξεκίνησε με την μήνυση που υπέβαλλε η Μαρία Δεληθανάση στις 4 Μαρτίου του 2021 και η οποία έκανε λόγο για ενδοοικογενειακή βία του Κώστα Δόξα εις βάρος της.

Μετά από πάρα πολλές αναβολές και διακοπές, βγήκε τελικά σήμερα η απόφαση.

Σημειώνεται ότι στη μήνυση η Μαρία Δεληθανάση ανέφερε ότι είχε υποστεί χτυπήματα στο πρόσωπο, στο σώμα της και στα χέρια της.

Οι συνήγοροι της Μαρίας Δεληθανάση, Άρτεμις Διαλυνά και Νάσος Διαλυνάς, μιλώντας στη «Ζούγκλα» ανέφεραν πως ήταν μια πρώτη δικαίωση και θα ακολουθήσουν κι άλλες.

Πηγή: zougla.gr