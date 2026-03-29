Χρήστος Νικολόπουλος: Μακάρι να μιμηθούν και άλλοι καλλιτέχνες τον τρόπο ζωής και την ερμηνεία της Μαρινέλλας

Για την απώλεια της Μαρινέλλας μίλησε ο Χρήστος Νικολόπουλος, ευχόμενος να υιοθετήσουν και άλλοι καλλιτέχνες τον τρόπο ζωής της και ερμηνείας της. Μιλώντας για τη σπουδαία ερμηνεύτρια που πέθανε στα 87 της χρόνια, ο γνωστός συνθέτης τόνισε πως έχει να θυμάται πολλά από τη γνωριμία τους και ανέδειξε τον επαγγελματισμό που τη χαρακτήριζε.

Αναφερόμενος στην απώλεια της Μαρινέλλας, ο Χρήστος Νικολόπουλος δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα», την Κυριακή 29 Μαρτίου: «Είναι ένα λυπηρό γεγονός για τον χώρο μας. Μακάρι να αντιγράψουν τον τρόπο ζωής, της αξιοπρέπειας και της φωνής της και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες. Εγώ έχω να θυμάμαι πάρα πολλά. Στα πρώτα μου βήματα με βοήθησε, αυτή ήταν που άκουσε τα πρώτα μου τραγούδια και στη συνέχεια τα ηχογραφήσαμε. Ήταν μία κυρία πραγματικά, τα λόγια της ήταν λίγα και σταράτα και με μεγάλο νόημα. Πραγματικά έχω να θυμάμαι τα καλύτερα, λυπήθηκα πολύ βαθιά γι’ αυτή την απώλεια».

Ακολούθως, ο συνθέτης επισήμανε ότι πρωτοπόρησε ως καλλιτέχνιδα σε όλους τους τομείς: «Ήταν πρωτοπόρα σε όλα. Και στον τρόπο της εμφάνισής της και στις κινήσεις της. Πράγματι, ήταν η πρώτη. Εγώ δούλεψα τα πρώτα χρόνια του ξεκινήματός μου, τότε που άρχισε δειλά-δειλά να σηκώνεται, τα πρώτα της βήματα. Πράγματι ήταν πρωτοπόρα και είναι μεγάλη απώλεια για τον χώρο μας».

Σκιαγραφώντας τον χαρακτήρα της, ο Χρήστος Νικολόπουλος την περιέγραψε ως μια μεθοδική και πειθαρχημένη γυναίκα. «Πάντα μεθοδική σε ό,τι έκανε, το μελετούσε. Ήταν πειθαρχημένη, όταν ήταν λίγο άρρωστη άκουγε τον γιατρό και έπρεπε να κάνει αυστηρά ό,τι της έλεγε ο γιατρός. Σας είπα ότι μακάρι να μιμηθούν τον τρόπο ζωής της και την ερμηνεία της, και άλλοι καλλιτέχνες», κατέληξε.