Χρήστος Μενιδιάτης: Ήθελε να αφήσει το όνομα του, έδινε πάρα πολύ σημασία στην υστεροφημία του

THESTIVAL TEAM

Ο Χρήστος Μενιδιάτης βρέθηκε καλεσμένος στο Στούντιο 4, το απόγευμα της Πέμπτης, προκειμένου να συνομιλήσει με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στην ΕΡΤ.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε με τρυφερότητα στον αείμνηστο πατέρα του, Μιχάλη και την αδυναμία που εκείνος είχε στην υστεροφημία του.

Ειδικότερα, ο Χρήστος Μενιδιάτης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ο πατέρας μου ήξερε πολύ καλά τι ήθελε στη ζωή του. Τι ήθελε δηλαδή να δημιουργήσει και τι ήθελε, στο τέλος, να αφήσει. Ήθελε να αφήσει το όνομα του, έδινε πάρα πολύ σημασία στην υστεροφημία του. “Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που σας αφήνω είναι το όνομα μου” μας έλεγε”.

“Δεν θα βρεθεί ποτέ κανείς να σας πει κάτι κακό για μένα, έλεγε. “Κι αυτός που θα το πει, κάτι άλλο συμβαίνει. Ήταν δηλαδή τόσο ακέραιος στη συμπεριφορά του, στον χώρο που δούλευε, στους φίλους του. Ήταν μανιακός φίλος! Δηλαδή, όταν ήσουν φίλους του Μενιδιάτη, ήσουν 100% εκεί”.

“Σαν παιδί δεν ένιωθα τη διαφορά που είχαν οι γονείς μου μεταξύ τους. Λογικό θα ήταν να υπήρχε πρόβλημα, όμως όσο περνούσαν τα χρόνια υπήρχε κάτι διαφορετικό στην περίπτωση του πατέρα μου. Όσο μεγάλωνε, χαλάρωνε και γινόταν ακόμα πιο παιδί. Ιδιαιτέρως όταν πια είχε μπει η δουλειά στο δρόμο της, τα προβλήματα ήταν ελάχιστα και ζούσε στην οικογένεια του, είχε χαλαρώσει και εκεί ήρθε η πλήρης ισορροπία” πρόσθεσε, ακόμα, ο Χρήστος Μενιδιάτης στην καθημερινή ψυχαγωγική εκπομπή της ΕΡΤ.

