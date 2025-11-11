Άρης Σερβετάλης για τις αμβλώσεις: Τα πάντα στη ζωή έχουν δόγματα, ορισμένα πράγματα δεν επιδέχονται διάλογο

Συνέντευξη στο “BHMAgazino” και την Έρη Βαρδάκη παραχώρησε ο Άρης Σερβετάλης, ο οποίος ρωτήθηκε για το θέμα των αμβλώσεων, αλλά και στο αν υπάρχει τελικά ελευθερία στην έκφραση.

-Συνήθως εκφράζετε απόψεις που κάποιοι θα τις χαρακτήριζαν δογματικές. Για παράδειγμα, η θέση που πήρατε τον περασμένο Ιανουάριο κατά των αμβλώσεων, σε ερώτηση δημοσιογράφου έξω από το θέατρο, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

«Η αλήθεια είναι αποκαλυπτική. Τα πάντα στη ζωή έχουν δόγματα. Ορισμένα πράγματα δεν επιδέχονται διάλογο. Το ζήτημα των αμβλώσεων είναι δόγμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας για το οποίο δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω. Κάποια στιγμή βρέθηκα μπροστά από μια συγκλονιστική φωτογραφία της μεταπολεμικής Αθήνας. Ήταν μια βρεφοδόχος, εκεί εγκατέλειπαν τα βρέφη που οι γονείς αδυνατούσαν να τα μεγαλώσουν. Επάνω της υπήρχε γραμμένη μια φράση: “Ο πατήρ και η μήτηρ εγκατέλιπόν με, ο δε Κύριος προσελάβετό με”».

-Έχετε σκεφτεί πάντως ότι οι απόψεις σας μπορεί να σας απομονώνουν από ένα μέρος του κοινού;

«Για να διατυπώνει κάποιος την άποψη που πιστεύει ελεύθερα έχουν θυσιάσει τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι στο παρελθόν. Θεωρώ πως όταν με ρωτάνε και απαντώ, αυτό είναι ένα αντίδωρο για τη θυσία αυτών των ανθρώπων. Εύχομαι μόνο η πίστη και τα πιστεύω μου να μην αποτελούν απειλή για τον άλλον. Έχει αξία να στέκεσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο με τον οποίο διαφωνείς και να μην τον κατασπαράζεις επειδή δεν έχει την ίδια άποψη με εσένα. Η κοινωνική απομόνωση, το σύγχρονο μεταμοντέρνο “cancel”, είναι η απάντηση στο “διαφωνώ”. Διαφωνώ, άρα σε αφανίζω. Δεν γίνεται να συμφωνούμε με όλους. Αυτό όμως δεν σημαίνει και ότι θα αλληλοεξοντωθούμε -ή όχι; Η δημοκρατία απαιτεί πνεύμα. Πώς στέκεται κάποιος στις σχέσεις του, στην οικογένειά του, στην εργασία του, στο περιβάλλον του, στις διαφωνίες του. Προσωπικός αγώνας πολύ σκληρός για να επιτευχθεί η δημοκρατία. Εγωιστής δεν είναι αυτός που ασχολείται με τον εαυτό του, αλλά αυτός που θέλει να κάνει τον άλλον αυτό που είναι ο ίδιος».

-Είχε κόστος, φαντάζομαι, αυτή η δήλωση.

«Υπήρχαν τέσσερις συνεργασίες που βρίσκονταν στο στάδιο της προετοιμασίας. Οι δύο από μεγάλους πολιτιστικούς οργανισμούς έστειλαν την επόμενη ημέρα ένα email ότι ακυρώνεται η συνεργασία μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε. Κάθε εμπόδιο για καλό».