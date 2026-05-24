Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 24 Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 24 Μαΐου:

1626 Ο Ολλανδός άποικος Πίτερ Μίνουιτ αγοράζει από τους Ινδιάνους το νησί του Μανχάταν. Ως αντάλλαγμα προσφέρει μπρελόκ και άλλα φανταχτερά μπιχλιμπίδια, αξίας 24ων δολαρίων.

1917 Συμμαχικός αποκλεισμός της Αθήνας. Ο γάλλος τέως υπουργός Εξωτερικών, Σελεστέν Ζονάρ, φτάνει στον Πειραιά επικεφαλής του στόλου της Αντάντ, αποβιβάζει αγήματα στην ελληνική πρωτεύουσα, εξορίζει στην Κορσική μέλη της κυβέρνησης και πολλούς βασιλόφρονες πολιτικούς (Ιωάννης Μεταξάς, Δημήτριος Γούναρης, Σπύρος και Σταμάτης Μερκούρης) και απαιτεί την παραίτηση από τον θρόνο του Κωνσταντίνου, που δέχεται να μεταβεί στην Ελβετία.

1956 Διεξάγεται ο πρώτος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Νικήτρια αναδεικνύεται η Ελβετίδα Λις Άσια με το τραγούδι «Refrain».

1968 Ο Ντε Γκολ προκηρύσσει δημοψήφισμα για την παραμονή του ή όχι στην Προεδρία για τις 16 Ιουνίου. Ανακοίνωση για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνησης και συνδικάτων. Το απεργιακό κίνημα κλιμακώνεται με 10 εκατομμύρια απεργούς. Ταραχές στη Λιόν. Πρώτος θάνατος. Οι διαδηλωτές οδηγούν ένα φορτηγό κατά της αστυνομίας που σκοτώνει τον αξιωματικό Ρενέ Λακρουά. Ακολουθούν βίαιες συγκρούσεις στο Παρίσι, στην περιοχή του Σταθμού της Λιόν. Ξεσπά φωτιά στο χρηματιστήριο που γρήγορα τίθεται υπό έλεγχο (θα ξανανοίξει στις 7 Ιουνίου). Απολογισμός της ημέρας: 456 τραυματίες και 795 συλλήψεις. Δημιουργούνται «Επιτροπές Υπεράσπισης της Δημοκρατίας» (CDR) κατά του «χάους», από γκολιστές. «Μην αφήνετε μία μειοψηφία να κυβερνήσει» αναφέρεται σε μια μπροσούρα τους.

1968 Οι Rolling Stones κυκλοφορούν την επιτυχία τους «Jumpin’ Jack Flash».

1998 Ο Χρυσός Φοίνικας του 51ου Διεθνούς Φεστιβάλ των Καννών απονέμεται στον κορυφαίο έλληνα σκηνοθέτη Θεόδωρο Αγγελόπουλο για την ταινία του «Μία αιωνιότητα, μία ημέρα». Το βραβείο αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση για τον ελληνικό κινηματογράφο.

Γεννήσεις

1743 Ζαν Πολ Μαρά, Γάλλος γιακωβίνος επαναστάτης, που δολοφονήθηκε από την ερωμένη του Σαρλότ Κορντέ. (Θαν. 13/7/1793)

1899 Σουζάν Λανγκλέν, Γαλλίδα τενίστρια, από τις κορυφαίες του αθλήματος, νικήτρια του Γουίμπλεντον έξι φορές (1919-1923 και 1925) και δύο φορές του Ρολάν Γκαρός (1925-1926). (Θαν. 4/7/1939)

1941 Μπομπ Ντίλαν, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρόμπερτ Άλεν Ζίμερμαν, Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης.

Θάνατοι

1543 Μικολάι Κόπερνικ, Νικόλαος Κοπέρνικος η ελληνική εκδοχή του ονόματός του, πολωνός αστρονόμος, που εισηγήθηκε τη θεωρία του ηλιοκεντρικού συστήματος. (Γεν. 19/2/1473)

1974 Ντιουκ Έλινγκτον, Αμερικανός συνθέτης και πιανίστας της τζαζ. (Γεν. 29/4/1899)

2001 Μαργαρίτα Λυμπεράκη, Ελληνίδα πεζογράφος και θεατρική συγγραφέας. (Γεν. 1919)

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για το Μαρκόρ

Διεθνής Ημέρα Γυναικών για την Ειρήνη και τον Αφοπλισμό

Ευρωπαϊκή Ημέρα Πάρκων

Παγκόσμια Ημέρα Ιχθυομετανάστευσης