Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει κλαρίνο με δύο δάχτυλα και συγκινεί – Δείτε βίντεο που ανέβασε στο instagram

THESTIVAL TEAM

Ένα πολύ όμορφο βίντεο ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Άρης Μουγκοπέτρος, μέσα στο οποίο φαίνεται ο ίδιος να παίζει κλαρίνο, με διαφορετικό πλέον τρόπο.

Αυτό που ξεχωρίζει στο βίντεο του Άρη Μουγκοπέτρου, είναι το γεγονός ότι στο δεξί του χέρι φαίνεται να χρησιμοποιεί μόνο δύο δάχτυλα για να εκτελέσει το κομμάτι.

Ο αγαπημένος μουσικός εμφανίζεται καθισμένος μπροστά στο τζάκι, να παίζει κλαρίνο με έντονη συγκέντρωση και συναίσθημα.

Υπενθυμίζεται ότι εκείνος έχασε δύο δάχτυλα από το συγκεκριμένο χέρι έπειτα από έκρηξη κροτίδας σε γλέντι της Ανάστασης, αλλά όπως φαίνεται δεν έχει χάσει την ικανότητά του να παίζει το αγαπημένο του όργανο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του γράφει: «Ακόμα και το παρελθόν δεν είναι πια, αυτό που ήταν κάποτε. Αν η ζωή είναι ένα λουλούδι, οι αναμνήσεις είναι το άρωμά του…».

Άρης Μουγκοπέτρος

