Αντώνης Κανάκης για το περιπολικό: “Η Δέσποινα Βανδή δεν φταίει σε τίποτα, καλά έκαναν και βοήθησαν”

THESTIVAL TEAM

Η υπόθεση με το περιπολικό που συνόδευσε την Δέσποινα Βανδή στη Χαλκιδική έφτασε μέχρι το τραπέζι των «Ράδιο Αρβύλα». Μετά το σατιρικό βίντεο, ο Αντώνης Κανάκης σχολίασε πως το ζήτημα δεν είναι η τραγουδίστρια, αλλά η επιλεκτική ευαισθησία του κράτους.

«Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, είναι πολύ ωραίο αυτό και σημαντικό να το προβάλλουμε. Τι ζούμε… Δεν είναι κακό που βοήθησαν την Δέσποινα, να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι καθόλου κακό, μακάρι να βοηθούν όλο τον κόσμο.

Η Δέσποινα δεν φταίει σε τίποτα, πολλές φορές την δικαιολογημένη αγανάκτηση του ο Έλληνας πολίτης μπορεί να την εκτοξεύει προς λάθος κατευθύνσεις. Καλά έκαναν και βοήθησαν την Δέσποινα, καλά κάνουν και να βοηθούν τον οποιονδήποτε, το πρόβλημα είναι όταν αυτό… το βάζεις απέναντι από το άλλο γεγονός, το οποίο συζητούσαμε λίγο πιο πριν (τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα)», σχολίασε ο Αντώνης Κανάκης.

