Ανθή Βούλγαρη για Δέσποινα Βανδή: “Είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά”

Η Ανθή Βούλγαρη σχολίασε το επεισόδιο που συνέβη με το περιπολικό που μετέφερε τη Δέσποινα Βανδή, έναν χρόνο μετά την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από αστυνομικό τμήμα και την περίφημη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Αρχικά, η παρουσιάστρια του Mega διάβασε στον αέρα της εκπομπής μήνυμα από έναν πολίτη που ο ίδιος είχε μείνει λίγο πιο έξω από τα Μέγαρα με τα δύο ανήλικα παιδιά του και τον σκύλο του. Κανένα ταξί δεν δεχόταν να τους γυρίσει πίσω και αναγκάστηκε να επικοινωνήσει με την αστυνομία απαντώντας του ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Τότε, η Ανθή Βούλγαρη σχολίασε: «Βλέπετε ότι είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά κι όταν μιλάμε ότι ένα αυτοκίνητο έχει μείνει στη μέση του δρόμου και υπάρχουν δυο μικρά παιδιά, καταλαβαίνετε ότι κι εκεί η αστυνομία θα πρέπει να δράσει, έτσι δεν είναι μέχρι να ΄ρθει η οδική βοήθεια;»

Με τον Δημήτρη Χασαπόπουλο να συμπληρώνει: «Βλέπεις που μπορεί να εκτεθείς τώρα!»

Στη συνέχεια, η Ανθή Βούλγαρη σχολίασε: «Δεν έδρασαν κακά οι αστυνομικοί. Αν το κάνουν για όλο τον κόσμο, καλώς το κάνουν. Αν το κάνουν μόνο επιλεγμένα για γνωστούς ανθρώπους, δεν είναι σωστό».