Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Θύμα απάτης με βίντεο ΑΙ – Προσέφυγε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Θύμα της Τεχνητής Νοημοσύνης έπεσε και η Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα εμφανιζόταν σε ψεύτικο βίντεο που είχε δημιουργηθεί μέσω ΑΙ να διαφημίζει διάφορα προϊόντα, με τους δημιουργούς του να θέλουν να αποσπάσουν χρήματα από τους καταναλωτές.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη απευθύνθηκε αμέσως στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μαζί με τους δικηγόρους της, ενώ και στους προσωπικούς λογαριασμούς της στα social media έκανε αναρτήσεις ζητώντας από τους διαχειριστές της ψεύτικης σελίδας να κατεβάσουν το ψεύτικο βίντεο.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», που ασχολήθηκε με το περιστατικό, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη «Είδε τον εαυτό της να διαφημίζει διάφορα προϊόντα στο Facebook, όταν την ενημέρωσαν οι συνεργάτες της και το είδε και η ίδια, άκουσε τον εαυτό της και είδε “τον ίδιο της τον εαυτό” να διαφημίζει, έκανε μία σκληρή ανάρτηση και λέει “αμέσως κατεβάστε το”».

Στην ανάρτησή της η αγαπητή τραγουδίστρια, απευθυνόμενη σε όλους όσοι θέλησαν να την εξαπατήσουν, έγραψε: «SOS ΠΡΟΣΟΧΗ. Ψεύτικο βίντεο με εμένα που διαφημίζω αηδίες. Οι δικηγόροι μου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος ενημερώθηκαν. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΜΕΣΩΣ!!! Ηλίθιοι».

Άλκηστις Πρωτοψάλτη

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Τραγωδία στην Κολομβία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος που μετέφερε πάνω από 110 στρατιώτες – Δείτε βίντεο

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Η σύντομη βόλτα Μητσοτάκη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και οι selfies με μαθητές – Δείτε φωτογραφίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο νυχτερινό κέντρο που θα εμφανιστεί ο Κωνσταντίνος Αργυρός

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Το Ιράν τρολάρει τον Τραμπ με Lego animation για τα Στενά του Ορμούζ – Δείτε το βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 79 “καμπάνες” σε μια εβδομάδα σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Το Πακιστάν η πιο μολυσμένη χώρα στον κόσμο για το 2025