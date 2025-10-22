MENOY

Άλκηστις Πρωτοψάλτη για Σαββόπουλο: “Διονύση μου, καλλιτέχνη μου, τι βόμβα έσκασε στην ψυχή μου”

THESTIVAL TEAM

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Νιόνιος, ο μουσικός μύθος της Ελλάδας που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποχαιρετά τον κορυφαίο τραγουδοποιό που υπήρξε για δεκαετίες μια από τις πιο εμβληματικές και πολυσχιδείς μορφές του ελληνικού τραγουδιού.

«Διονύση μου καλλιτέχνη μου! Τι βόμβα έσκασε στη ψυχή μου μόλις προσγειώθηκα στο Καναδά… Απίστευτο…

Τι να πρωτοθυμηθώ: τις παραστάσεις μας στη Πλάκα, τη “Ρεζέρβα”, τα τραγούδια της, το στούντιο, τις πρόβες, τις συζητήσεις, το “Μυστικό τοπίο” στο Μέγαρο, τη πρώτη εθελοντική συναυλία για το 2004 και τη τελετή λήξης, το δημόσιο “ευχαριστώ” σου για τη συναυλία του φορτηγού στο κορωνοιό (που κατάλαβες αμέσως γιατί το έκανα) και ήσουν ο μόνος με θάρρος από όλο το καλλιτεχνικό “κόσμο” που πήρε θέση.

Δεν θα ξεχάσω τη φωνή σου, τις συμβουλές, το τεράστιο χιούμορ σου, την αστείρευτη εξυπνάδα σου, το πηγαίο ταλέντο σου, τα μοναδικά σου τραγούδια που στολίζουν τις συναυλίες μας… Άφησες τεράστια παρακαταθήκη.

Σε ευχαριστώ για ό,τι έζησα μαζί σου, κόσμημα στη ψυχή μου. Λυπάμαι αφάνταστα που δεν θα σε αποχαιρετήσω… ούτως ή άλλως δεν μου αρέσουν οι αποχαιρετισμοί με κόσμο… Θα ζεις στη καρδιά μου. Σαν το παράπονο στη φράση “Εδώ και τώρα….”.

Διονύση μου αγαπημένε… Νιόνιο μου…

Και έτσι ας καίνε οι λαμπάδες στα μονοπάτια στα βουνά και εσύ πάντα θα επιστρέφεις κάθε στιγμή παντοτινά… Άδεια μου αγκαλιά», έγραψε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη στην ανάρτησή της στο Instagram.

