MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Λιποθύμησε και έφυγα από τη σκηνή για να πάω στην κερκίδα, κατευθείαν, βούτηξα κάτω

|
THESTIVAL TEAM

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας βρέθηκε καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού, το μεσημέρι της Κυριακής, στο πλατό της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του Alpha.

Μέσα σε όλα, δε, ο γνωστός stand up comedian μίλησε για τις δυο πιο ιδιαίτερες φορές που αιφνιδιάστηκε από θεατή την ώρα που παρουσίαζε στη σκηνή την παράσταση του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “μια στιγμή που με έκανε να επιστρατεύσω λίγο παραπάνω την ψυχραιμία και το χιούμορ μου ήταν όταν στην Καβάλα λιποθύμησε θεατής. Είχαμε 2.000 άτομα σε ανοιχτό θέατρο με πολλή ζέστη. Λιποθυμάει, λοιπόν, κάποιος και σκέφτομαι πως είναι από τη ζέστη. Φεύγω από τη σκηνή και πάω στην κερκίδα. Κατευθείαν, βούτηξα κάτω και με χειροκρότησαν για το αυτονόητο”.

“Ήταν ένα παλικαράκι, που τον ρώτησα αν είναι καλά και μου είπε… “έχω πιει ένα μπουκάλι ουίσκι, συνεχίστε, θα ακούω εδώ έτσι κάτω”. Οπότε, πήγα να του πω… δεν μας χ…εις τώρα”.

“Και μια άλλη φορά, στη Θεσσαλονίκη, μια κοπέλα έπεσε έξι σκαλιά και έσπασε το πόδι της. Εκεί επιστράτευσα το νοσοκομείο, δεν μπόρεσα εγώ να κάνω κάτι” πρόσθεσε, ακόμα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στην ψυχαγωγική εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.

Αλέξανδρος Τσουβέλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 51 λεπτά πριν

SKY express: Παράταση ακύρωσης πτήσεων προς και από το Τελ Αβίβ έως και το Σάββατο 14 Μαρτίου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ασταμάτητος ο Ηρακλής, απέδρασε και από το Άργος με νίκη επί του Αστέρα Β’

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Άγριο ξύλο μεταξύ οπαδών και ποδοσφαιριστών σε αγώνα στη Θεσσαλονίκη

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Τατιάνα Μπλάτνικ: Άφησα πίσω την ανάγκη να ελέγχω τα πάντα και επέτρεψα στον εαυτό μου απλώς να είμαι εγώ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών από τη Δευτέρα έως τις 13 Μαρτίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

8 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας – Η ιστορία, οι αγώνες και τα μηνύματα της ημέρας