Αλέξανδρος Τσουβέλας: Λιποθύμησε και έφυγα από τη σκηνή για να πάω στην κερκίδα, κατευθείαν, βούτηξα κάτω

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας βρέθηκε καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού, το μεσημέρι της Κυριακής, στο πλατό της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του Alpha.

Μέσα σε όλα, δε, ο γνωστός stand up comedian μίλησε για τις δυο πιο ιδιαίτερες φορές που αιφνιδιάστηκε από θεατή την ώρα που παρουσίαζε στη σκηνή την παράσταση του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “μια στιγμή που με έκανε να επιστρατεύσω λίγο παραπάνω την ψυχραιμία και το χιούμορ μου ήταν όταν στην Καβάλα λιποθύμησε θεατής. Είχαμε 2.000 άτομα σε ανοιχτό θέατρο με πολλή ζέστη. Λιποθυμάει, λοιπόν, κάποιος και σκέφτομαι πως είναι από τη ζέστη. Φεύγω από τη σκηνή και πάω στην κερκίδα. Κατευθείαν, βούτηξα κάτω και με χειροκρότησαν για το αυτονόητο”.

“Ήταν ένα παλικαράκι, που τον ρώτησα αν είναι καλά και μου είπε… “έχω πιει ένα μπουκάλι ουίσκι, συνεχίστε, θα ακούω εδώ έτσι κάτω”. Οπότε, πήγα να του πω… δεν μας χ…εις τώρα”.

“Και μια άλλη φορά, στη Θεσσαλονίκη, μια κοπέλα έπεσε έξι σκαλιά και έσπασε το πόδι της. Εκεί επιστράτευσα το νοσοκομείο, δεν μπόρεσα εγώ να κάνω κάτι” πρόσθεσε, ακόμα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στην ψυχαγωγική εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.