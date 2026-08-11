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Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η δεύτερη σεζόν του “Τότε και Τώρα” θα είναι ακόμα καλύτερη

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Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε για τη σειρά «Τότε και Τώρα», αλλά και τη συνεργασία του με την Έλενα Χαραλαμπούδη στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Real.

«Με χαροποιεί ιδιαίτερα το ότι είμαι στη σειρά του ΣΚΑΪ «Τότε και Τώρα», μου αύξησε ηλικιακά το κοινό των παραστάσεων», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας πρόσθεσε στη συνέχεια πως «χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί νιώθω κι εγώ πιο ωραία που απευθύνομαι σε όλους, χωρίς να προσαρμόζω πράγματα από κοινό σε κοινό. Πιστεύω ότι κάναμε κάτι αξιοπρεπές με την Έλενα. Ήταν μια κωμική ανάσα αυτή η σειρά για μένα και ήδη είμαστε στα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου».

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ανέφερε επίσης για τη συνεργασία του με την Έλενα Χαραλαμπούδη ότι «είναι εξαιρετική. Η Έλενα είναι τρομερά ταλαντούχα ηθοποιός. Έχουμε κέφι και όρεξη και πιστεύω ότι η δεύτερη σεζόν θα είναι ακόμα καλύτερη. Τιμή μας μεγάλη που έρχονται τέτοιοι ηθοποιοί και τσαλακώνονται μαζί μας. Εγώ προσωπικά κερδίζω πάντα, έστω και από την προσέγγισή τους στο γύρισμα, είμαι παρατηρητικός, ρωτώ και τσεκάρω κιόλας».

Αλέξανδρος Τσουβέλας

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