Αλέξανδρος Τσουβέλας για το “Τότε και τώρα”: Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, τα νούμερα δεν με αγχώνουν

Για το νέο τηλεοπτικό του εγχείρημα στον ΣΚΑΪ καθώς και για τα νούμερα τηλεθέασης μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star το πρωινό της Παρασκευής (07.11.2025).

Ο γνωστός stand up comedian εξήγησε πως είναι ικανοποιημένος από τα γυρίσματα της νέας πρωτότυπης σειράς και εκτιμά πως τα επόμενα επεισόδια θα είναι πιο ξεκαρδιστικά. Ο Αλέξανδρας Τσουβέλας μίλησε και για την συμπρωταγωνίστριά του, την Έλενα Χαραλαμπούδη λέγοντας πως την πιστεύει τηλεοπτικά».

«Ήταν πολύ ευχάριστη η πρεμιέρα. Είχε μια φρεσκάδα, κάτι όμορφο και ευχάριστο. Είμαι ικανοποιημένος από την αρχή με τα γυρίσματα γιατί έχουμε φτάσει στο 9ο από τα σχεδόν 20 επεισόδια που έχουμε συζητήσει. Νομίζω ότι άρεσε και στον κόσμο. Η συνέχεια νομίζω πως θα είναι ακόμα καλύτερη, έχουμε δει και τα υπόλοιπα επεισόδια», είπε αρχικά.

«Έχει δίκιο η Έλενα Χαραλαμπούδη πως εγώ την πρότεινα για να το κάνουμε μαζί. Είναι ένα πρόσωπο που το πιστεύω τηλεοπτικά γιατί απευθύνεται σε όλα τα κοινά με το “Τότε και Τώρα”. Δεν είναι το θέμα πως δεν θέλω να κάνω κάτι μόνος μου αλλά το τι πιστεύω και το πότε πρέπει να κάνεις κάποια βήματα. Γενικά όταν μοιράζεσαι είναι καλύτερα», συνέχισε.

«”Δεν με αγχώνουν τα νούμερα, δεν ξέρω και να τα διαβάζω. Γενικά ούτε απογοητεύομαι ούτε και πετάω στα σύννεφα. Εντάξει, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Μια ωραία κωμική ματιά πιστεύω πως είναι, φρέσκια», υπογράμμισε ακόμα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.