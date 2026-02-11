Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Μπορώ να πω με σιγουριά ότι ο σκύλος μου είναι ο πιο πιστός άντρας που έχει υπάρξει στη ζωή μου

Για τον σκύλο της μίλησε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, επισημαίνοντας πως πρόκειται για τον πιο πιστό άντρα που είχε ποτέ δίπλα της.

Η Instagrammer, η οποία πριν από μερικές ημέρες επιβεβαίωσε τον χωρισμό της με τον Αλέξανδρο Λυκούδη, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου σημείωσε πως με τον Ρίτσι, όπως ονομάζεται ο σκύλος της, κατάλαβε τι σημαίνει ανιδιοτελής αγάπη. Πέρα από τα προσωπικά της, ωστόσο, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μίλησε και για τα επαγγελματικά της σχέδια, διαψεύδοντας τα σενάρια που τη θέλουν στο Just The 2 of Us.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks δήλωσε για τον σκύλο της: «Ο Ρίτσι μπήκε στη ζωή μου πριν από 8 χρόνια και νομίζω ότι από τότε κατάλαβα τι σημαίνει ανιδιοτελής αγάπη. Μπορώ να πω με σιγουριά ότι είναι ο πιο πιστός άντρας που έχει υπάρξει στη ζωή μου».

Όσον αφορά στα επαγγελματικά της σχέδια, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είπε: «Αυτή τη στιγμή δεν ετοιμάζω κάτι στην τηλεόραση» και σχολίασε για την επιστροφή του J2US: «Το J2US επέστρεψε λίγο καθυστερημένα. Είναι το αγαπημένο μου πρότζεκτ. Ίσως επειδή πάντα λάτρευα τη μουσική και όταν είσαι καλός σε κάτι, το κάνεις με περισσότερο θάρρος. Πιστεύω θα τα πάει πολύ καλά και φέτος».

Για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στον μουσικό διαγωνισμό, δήλωσε: «Εμένα δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο, αλλά επειδή είχα κερδίσει το προτελευταίο με την Κατερίνα Λιόλιου, νομίζω ότι μετά από αυτό δεν έχεις όρεξη να κάνεις ξανά κάτι τέτοιο».