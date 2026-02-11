MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Μπορώ να πω με σιγουριά ότι ο σκύλος μου είναι ο πιο πιστός άντρας που έχει υπάρξει στη ζωή μου

|
THESTIVAL TEAM

Για τον σκύλο της μίλησε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, επισημαίνοντας πως πρόκειται για τον πιο πιστό άντρα που είχε ποτέ δίπλα της.

Η Instagrammer, η οποία πριν από μερικές ημέρες επιβεβαίωσε τον χωρισμό της με τον Αλέξανδρο Λυκούδη, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου σημείωσε πως με τον Ρίτσι, όπως ονομάζεται ο σκύλος της, κατάλαβε τι σημαίνει ανιδιοτελής αγάπη. Πέρα από τα προσωπικά της, ωστόσο, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μίλησε και για τα επαγγελματικά της σχέδια, διαψεύδοντας τα σενάρια που τη θέλουν στο Just The 2 of Us.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks δήλωσε για τον σκύλο της: «Ο Ρίτσι μπήκε στη ζωή μου πριν από 8 χρόνια και νομίζω ότι από τότε κατάλαβα τι σημαίνει ανιδιοτελής αγάπη. Μπορώ να πω με σιγουριά ότι είναι ο πιο πιστός άντρας που έχει υπάρξει στη ζωή μου».

Όσον αφορά στα επαγγελματικά της σχέδια, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είπε: «Αυτή τη στιγμή δεν ετοιμάζω κάτι στην τηλεόραση» και σχολίασε για την επιστροφή του J2US: «Το J2US επέστρεψε λίγο καθυστερημένα. Είναι το αγαπημένο μου πρότζεκτ. Ίσως επειδή πάντα λάτρευα τη μουσική και όταν είσαι καλός σε κάτι, το κάνεις με περισσότερο θάρρος. Πιστεύω θα τα πάει πολύ καλά και φέτος».

Για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στον μουσικό διαγωνισμό, δήλωσε: «Εμένα δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο, αλλά επειδή είχα κερδίσει το προτελευταίο με την Κατερίνα Λιόλιου, νομίζω ότι μετά από αυτό δεν έχεις όρεξη να κάνεις ξανά κάτι τέτοιο».

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Ορεστιάδα: Στρατιωτικό Steyr έφυγε από το δρόμο στα Ρίζια – Δύο τραυματίες

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Κερδίζει τη μάχη το κοριτσάκι που ανασύρθηκε από το σιντριβάνι στην Καλλιθέα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Μαγνησία: Ναρκωτικά και όπλα σε μαντρί – Συλλήψεις και έρευνα για ευρύτερο κύκλωμα

ΕΘΝΙΚΑ 6 ώρες πριν

Άρχισε η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα – Οι πρώτες εικόνες

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6 ώρες πριν

Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία “Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα” της UNESCO σε συνεργασία με την ΕΕΠΦ