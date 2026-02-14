Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Ήταν συνειδητή απόφαση να µην κάνω παιδί, είχα την ανασφάλεια ότι δεν θα τα κατάφερνα

Συνειδητή ξεκαθάρισε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ότι ήταν η απόφασή της να μην αποκτήσει παιδιά. Η ανασφάλεια που ένιωθε σχετικά με το αν θα κατάφερνε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που συνοδεύουν τον ρόλο του γονέα έκανε την ηθοποιό να συνειδητοποιήσει στην ηλικία των τριάντα ετών ότι δεν θα μπορούσε να γίνει μητέρα.



«Ήταν συνειδητή µου απόφαση να µην κάνω παιδί. Θεωρούσα ότι κάνοντας αυτήν τη δουλειά δεν θα μπορούσα να αφοσιωθώ στον βαθμό που θα έπρεπε σε ένα πλάσμα που θα έφερνα στον κόσμο, και μιλάω πάντα για µένα και τις δικές µου δυνατότητες», εξομολογήθηκε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στο Secret. «Βεβαίως οι γυναίκες δουλεύουν και κάνουν και παιδιά. Εγώ είχα την ανασφάλεια ότι δεν θα τα κατάφερνα. Περίπου στα τριάντα µου το αποφάσισα», τόνισε.



Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός ανέτρεξε στα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση, θυμούμενη τη συμμετοχή της στη «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου. Η υψηλή τηλεθέαση που σημείωνε η σειρά της χάρισε πολύ γρήγορα αναγνωρισιμότητα.



Όπως ανέφερε:«Εγώ πρώτα έπαιξα στη ”Λάµψη”, που είχε τότε 70% τηλεθέαση. Όταν προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο και βγήκα στον δρόμο την άλλη µέρα, µε κοίταγε όλος ο κόσμος και µε ρώταγε αν ήμουν αυτή που έπαιζε την προηγούμενη ήμερα στη ”Λάµψη”. Από εκεί και πέρα έγινα γνωστή. Στους ”∆υο ξένους” µε είχαν ήδη γνωρίσει, καθώς είχα παίξει τέσσερα χρόνια στη ”Λάµψη”».