Ακύλας: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη σαρωτική νίκη στον Εθνικό Τελικό της Eurovision

Στην πρώτη του ανάρτηση στα social media προχώρησε ο Ακύλας, λίγες μόλις ώρες μετά τη μεγάλη του νίκη στον Εθνικό Τελικό της Ελλάδας για τη Eurovision.

Ο νεαρός καλλιτέχνης από τις Σέρρες θα είναι ο εκπρόσωπος της χώρας μας στον 70ό διαγωνισμό στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο, λαμβάνοντας τα 12άρια από τις δύο κριτικές επιτροπές και το televoting της βραδιάς.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πράγματι έζησα αυτή τη στιγμή, πως όλα όσα συνέβησαν όντως συνέβησαν, ότι είναι πραγματικότητα και όχι ένα όνειρο. Ακόμα τσιμπιέμαι. Είμαι τόσο χαρούμενος, τόσο περήφανος. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που με στηρίξατε και ήσασταν στο πλευρό μου», έγραψε ο Ακύλας σε ανάρτηση που έκανε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη λαμπερή διοργάνωση.

«Χάρηκα τόσο πολύ που γνώρισα όλους τους άλλους διαγωνιζόμενους. Όλο αυτό το ταξίδι μας έφερε κοντά και μας έκανε πραγματική οικογένεια. Να είσαι πάντα περήφανος για τον εαυτό σου, γιατί γεννήθηκες έτσι. Αγάπα τον εαυτό σου. Αγκάλιασε τον εαυτό σου περισσότερο.

Μην σταματάς ποτέ να κυνηγάς τα όνειρά σου. Μην αφήσεις κανέναν να σου κλέψει τη λάμψη. Όλα είναι δυνατά», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο Ακύλας, με τα σχόλια αγάπης και υποστήριξης να πέφτουν βροχή.