MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ακύλας: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη σαρωτική νίκη στον Εθνικό Τελικό της Eurovision

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην πρώτη του ανάρτηση στα social media προχώρησε ο Ακύλας, λίγες μόλις ώρες μετά τη μεγάλη του νίκη στον Εθνικό Τελικό της Ελλάδας για τη Eurovision.

Ο νεαρός καλλιτέχνης από τις Σέρρες θα είναι ο εκπρόσωπος της χώρας μας στον 70ό διαγωνισμό στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο, λαμβάνοντας τα 12άρια από τις δύο κριτικές επιτροπές και το televoting της βραδιάς.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πράγματι έζησα αυτή τη στιγμή, πως όλα όσα συνέβησαν όντως συνέβησαν, ότι είναι πραγματικότητα και όχι ένα όνειρο. Ακόμα τσιμπιέμαι. Είμαι τόσο χαρούμενος, τόσο περήφανος. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που με στηρίξατε και ήσασταν στο πλευρό μου», έγραψε ο Ακύλας σε ανάρτηση που έκανε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη λαμπερή διοργάνωση.

«Χάρηκα τόσο πολύ που γνώρισα όλους τους άλλους διαγωνιζόμενους. Όλο αυτό το ταξίδι μας έφερε κοντά και μας έκανε πραγματική οικογένεια. Να είσαι πάντα περήφανος για τον εαυτό σου, γιατί γεννήθηκες έτσι. Αγάπα τον εαυτό σου. Αγκάλιασε τον εαυτό σου περισσότερο.

Μην σταματάς ποτέ να κυνηγάς τα όνειρά σου. Μην αφήσεις κανέναν να σου κλέψει τη λάμψη. Όλα είναι δυνατά», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο Ακύλας, με τα σχόλια αγάπης και υποστήριξης να πέφτουν βροχή.

Ακύλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

“Άλμα” 18 θέσεων για την Μαρία Σάκκαρη, ανέβηκε στην 34η θέση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Παυλάκης για τις φωτογραφίες της Καισαριανής: Να αποκτηθούν άμεσα από το ελληνικό κράτος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Σορός βρέθηκε να επιπλέει στο κανάλι του Ισθμού της Κορίνθου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Έλεγχοι για άδειες πυρασφάλειας και σε άλλα εργοστάσια του ιδιοκτήτη της “Βιολάντα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 36 λεπτά πριν

Βελόπουλος: Σε άλλο κράτος θα είχαν παραιτηθεί υπουργοί μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση “Βιολάντα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Μπήκαν οι υπογραφές της Ελλάδας με τη Chevron – Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας