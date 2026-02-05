Ξάνθη: Ποτάμια οι δρόμοι από την νεροποντή – Προβλήματα από την κακοκαιρία

Προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την Ξάνθη από τα ξημερώματα της Πέμπτης (05/02), με καταστροφές και κλειστούς δρόμους.

Σύμφωνα με το xanthinea.gr, αρχικά, εκτός κυκλοφορίας τέθηκε ο δρόμος προς Πετροχώρι, μετά την e-value, λόγω φερτών υλικών που είχαν μεταφερθεί στο οδόστρωμα. Η κυκλοφορία διεκόπη προσωρινά, μέχρι τον καθαρισμό του δρόμου και την απομάκρυνση των φερτών υλικών, ενώ λίγο πριν τις 08:00 δόθηκε εκ νέου προς χρήση.

Προβλήματα “έβρεξε” και στο Μικρό Τύμπανο, και τις γύρω περιοχές, όπου ένα σπίτι πλημμύρισε, ενώ οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και στον κάμπο της Ξάνθης, με δεκάδες στρέμματα γης να σκεπάζονται από τις μεγάλες ποσότητες νερού.

Στην ορεινή ζώνη, πολλά προβλήματα παρατηρήθηκαν στο επαρχιακό και αγροτικό οδικό δίκτυο στα Πομακοχώρια, ενώ ένα δέντρο έπεσε στο ύψος της Ξανθίππης, με αποτέλεσμα να κοπεί στα δύο ο δρόμος προς Σταυρούπολη και να σταματήσει προσωρινά η κυκλοφορία μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος.

Φερτά υλικά και κατολισθήσεις καταγράφονται σε αρκετά σημεία του ορεινού οδικού δικτύου, ενώ “φούσκωσε” αρκετά και ο ποταμός Κόσυνθος, που κατεβάζει μεγάλες ποσότητες νερού – χωρίς ωστόσο να παρατηρηθούν προβλήματα μέσα στην πόλη ή να εκφράζεται προς το παρόν κάποιος κίνδυνος.