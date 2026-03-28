Βουλιαγμένη: Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου δύτη από το Πηγάδι του Διαβόλου – Δείτε βίντεο

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 28/3 η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε μεγάλο βάθος στο σημείο που είναι γνωστό ως «Πηγάδι του Διαβόλου», την περασμένη Κυριακή.

Σύμφωνα με το protothema.gr, επτά διασώστες δύτες από την ομάδα του σπηλαιοδύτη και αρχηγού της αποστολής Αντώνη Γράφα χρησιμοποίησαν ειδικά μείγματα αερίων στις φιάλες τους, προκειμένου να προσεγγίσουν το σημείο.

Εδώ και 4 ημέρες τοποθετούνται ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές, πάνω στις οποίες θα δεθούν σκοινιά υψηλής αντοχής.

Μέσα από αυτά τα σημεία στήριξης, οι δύτες επιχείρησαν να κινηθούν με ακρίβεια και ασφάλεια σε ένα περιβάλλον όπου η ορατότητα αγγίζει το μηδέν και κάθε κίνηση απαιτεί απόλυτο έλεγχο.

Η εξαφάνιση του δύτη είχε δηλωθεί από το μεσημέρι της Κυριακής, όταν άλλος δύτης που συμμετείχε στην ίδια κατάδυση κατάφερε να επιστρέψει στην επιφάνεια και ειδοποίησε τις Αρχές.