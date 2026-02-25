Βοιωτία: Διασωληνώθηκε 14χρονος μετά από τροχαίο στην Οινόη – Πήρε κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου και καρφώθηκε σε δέντρο

Ένας 14χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος καθώς το απόγευμα της Τρίτης (24/2) τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην Οινόη Βοιωτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, ο νεαρός φέρεται να πήρε κρυφά από τους γονείς του τα κλειδιά του αυτοκινήτου και να πήγε βόλτα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ο ανήλικος έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ. και καρφώθηκε σε δέντρο με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστεί από το παρμπρίζ και να βγει εκτός του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 14χρονο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και διασωληνώθηκε, καθώς έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύεται διασωλημένος με την κατάσταση της υγείας του να είναι ευτυχώς σταθερή.