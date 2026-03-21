Βέροια: “Έπαιζε με άλλα παιδιά κρυφτό, σκόνταψε σε ένα ξύλο και χτύπησε του κεφάλι του στο τσιμέντο” λέει ο πατέρας του 7χρονου

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Θεσσαλονίκη ένα 7χρονο αγόρι από τη Βέροια, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά το απόγευμα της Παρασκευής έπειτα από πτώση που είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ τα ξημερώματα, περίπου στις 04:00, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε χώρο κοντά σε εκκλησία και παιδική χαρά στη Βέροια. Όπως ανέφερε ο πατέρας του 7χρονου στο Thestival: “Παίζανε με τον αδερφό του και έναν φίλο του, είχαν απομακρυνθεί λίγο γιατί παίζανε κρυφτό. Πήγε να τους ψάξει κάπου σe ένα σημείο σκόνταψε έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του. Εκείνη την ώρα ήταν μόνος του, ξεκίνησαν να παίζουν με τον αδερφό του και έναν φίλο του κρυφτό, κρύφτηκαν ο αδελφός του και ο φίλος του και πήγε το παιδί να τους ψάξει. Βράδυ ήταν σκοτάδι είχε, εκεί που πήγε να τους ψάξει σκόνταψε σε ένα ξύλο, ένα κλαδί έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του στο τσιμέντο.

Τώρα είναι κρίσιμα το παιδάκι είναι στην Εντατική, το παιδί το βρήκε ένα άλλο παιδάκι άσχετο και μετά πήγαν και οι γονείς αυτού του παιδιού και το βρήκαν” ανέφερε ο ίδιος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 7χρονος εντοπίστηκε περίπου στις 20:30 το βράδυ της Παρασκευής από διερχόμενο πολίτη, χωρίς τις αισθήσεις του, σε πρανές μεταξύ της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής και παρακείμενου πάρκου. Η μητέρα του βρισκόταν σε κοντινή απόσταση.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Βέροιας. Από εκεί, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, διακομίστηκε στο ΑΧΕΠΑ και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του.

