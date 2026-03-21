Θεσσαλονίκη: Χειρουργήθηκε ο 7χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε πάρκο στη Βέροια – Σε κρίσιμη κατάσταση στο “Ιπποκράτειο”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 7χρονος για τον οποίο στήθηκε Γέφυρα Ζωής χθες το βράδυ από τη Βέροια για το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη.

Το παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες, έπαιζε σε πάρκο στη Βέροια όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες έπεσε από ύψος και τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Τον 7χρονο εντόπισε περαστικός ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι στήθηκε Γέφυρα Ζωής για το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Εκεί οι γιατροί κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, καθώς το παιδί χρειάστηκε να μπει άμεσα στο χειρουργείο λόγω των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων.

Μετά το χειρουργείο το παιδί μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου Ιπποκρατείου με την κατάσταση του να παραμένει κρίσιμη.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρχές της αστυνομίας.

