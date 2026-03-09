Βενζινοπώλες Θεσσαλονίκης: Αδικαιολόγητο να κατηγορούνται για αισχροκέρδεια τα πρατήρια – Αυτή είναι η αλήθεια για τις τιμές

Τι λέει η Ένωση Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης για τις αυξήσεις στα καύσιμα και το πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Διευκρινίσεις για τον τρόπο που διαμορφώνονται οι λιανικές τιμές των καυσίμων δίνει με ανακοίνωσή της η Ένωση Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης, εν μέσω των μεγάλων αυξήσεων που καταγράφονται στις τιμές των καυσίμων μετά τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή. “Θεωρούμε αδικαιολόγητη τη συνεχή αναφορά σε αισχροκέρδεια από πλευράς πρατηρίων, όταν η ροή των αυξήσεων υπολείπονται σημαντικά στις αντλίες των πρατηρίων”, τονίζει.

Στην ανακοίνωσή της η Ένωση υποστηρίζει σχετικά με τη διαμόρφωση των τιμών στην αντλία πως “τα πρατήριά μας προμηθεύονται τα καύσιμα τους από τα Ελληνικά διυλιστήρια μέσω των εταιριών χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών και αναπροσαρμόζουν τις λιανικές τιμές τους ανάλογα με τις τιμές που διαμορφώνουν αυτά (διυλιστήρια)”.

Διευκρινίζει δε πως αυτό γίνεται “πάντα με χρονική καθυστέρηση στην άνοδο και στη πτώση”. Παράλληλα η Ένωση παραθέτει στην ανακοίνωσή της στοιχεία από τις αυξήσεις των τιμών στα διυλιστήρια αλλά και τις αυξήσεις που καταγράφονται στα πρατήρια τονίζοντας πως “αποδεικνύεται για πολλοστή φορά ότι η λιανική αγορά λειτουργεί με σύνεση και με σημαντική χρονική καθυστέρηση στην αύξηση των τιμών”.

Οι πρατηριούχοι απευθύνουν ξανά έκκληση για διάλογο με την κυβέρνηση ενώ τονίζουν πως η επιβολή πλαφόν κέρδους στα καύσιμα θα “έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη διακίνηση καυσίμων με πρώτη την εκ νέου αύξηση της παραβατικότητας”.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης

Η ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ οφείλει να υπενθυμίσει στους καταναλωτές και τον κάθε ενδιαφερόμενο για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι λιανικές τιμές των καυσίμων και μάλιστα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Τα πρατήριά μας προμηθεύονται τα καύσιμα τους από τα Ελληνικά διυλιστήρια μέσω των εταιριών χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών και αναπροσαρμόζουν τις λιανικές τιμές τους ανάλογα με τις τιμές που διαμορφώνουν αυτά (διυλιστήρια) και πάντα με χρονική καθυστέρηση στην άνοδο και στη πτώση.

Η ανοδική πορεία των τιμών ξεκίνησε από την αρχή του έτους και εντάθηκε σημαντικά στη περίοδο του πολέμου από την αρχή του μηνός Μαρτίου μέχρι και σήμερα 8/3/2026 με προοπτικές και άλλων αυξήσεων, εφόσον βέβαια δεν υπάρξει άμεση πολεμική απεμπλοκή.

Τα στοιχεία για τη πορεία των τιμών τα οποία είναι καταγεγραμμένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης , δείχνουν ότι η αύξηση των τιμών στα διυλιστήρια από την αρχή του έτους και αντίστοιχα προμηθεύτηκαν τα πρατήρια είναι:

για την Αμόλυβδη Βενζίνη 18,4 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο,

για το Πετρέλαιο Κίνησης 40,3 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο και

για το Πετρέλαιο Θέρμανσης 36,5 λεπτά του ευρώ.

Όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο τιμών στις 8/3/2026 η αύξηση των λιανικών τιμών στο νομό Θεσσαλονίκης και ανάλογα στη χώρα είναι:

για την Αμόλυβδη Βενζίνη 13,1 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο,

για το Πετρέλαιο Κίνησης 26,7 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο και

για το Πετρέλαιο θέρμανσης 25,4 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποδεικνύεται για πολλοστή φορά ότι η λιανική αγορά λειτουργεί με σύνεση και με σημαντική χρονική καθυστέρηση στην αύξηση των τιμών

Η υστέρηση στην αύξηση των τιμών είναι:

για την Αμόλυβδη Βενζίνη 5,3 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο,

για το Πετρέλαιο Κίνησης 13,6 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο και

για τοΠετρέλαιο Θέρμανσης 11,1 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο

Το Υπουργείο Ανάπτυξης πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του τα στοιχεία που το ίδιο αναρτά στις ιστοσελίδες του, ώστε και από τη πλευρά του να ενημερώνει ανάλογα τους καταναλωτές. Θεωρούμε αδικαιολόγητη τη συνεχή αναφορά σε αισχροκέρδεια από πλευράς πρατηρίων, όταν η ροή των αυξήσεων υπολείπονται σημαντικά στις αντλίες των πρατηρίων. Διαχρονικά οι τιμές αυξάνονται και μειώνονται με χρονική καθυστέρηση στη λιανική αγορά γεγονός που αποδεικνύεται για άλλη μία φορά. Σε επίπεδο πρατηρίων η αγορά είναι πλήρως ανταγωνιστική.

Η επιβολή πλαφόν θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη διακίνηση καυσίμων με πρώτη την εκ νέου αύξηση της παραβατικότητας. Άλλωστε πρέπει να μας απασχολήσει το γεγονός ότι καμία άλλη Ευρωπαϊκή χώρα δεν προέβη σε επιβολή πλαφόν περιθωρίου κέρδους στα καύσιμα όταν μάλιστα ήδη στη Γερμανία η τιμή Πετρελαίου Κίνησης ξεπέρασε τα 2,00 ευρώ το λίτρο.

Ο κλάδος μας συνεχίζει να ζητά διάλογο με τη Πολιτεία ώστε να επιλυθούν τα δεκάδες προβλήματα που λιμνάζουν, γεγονός που το θεωρούμε αδιανόητο κάνοντας κακό σε όλους.



Επαναλαμβάνουμε ότι πρώτη προτεραιότητα πρέπει να παραμένει η νομιμότητα στην αγορά σε ότι αφορά τη ποιότητα και την ποσότητα των καυσίμων , τις δίκαιες τιμές, τον υγιή και ανόθευτο ανταγωνισμό από την καθετοποίηση της αγοράςκαι την κωδικοποίηση της νομοθεσίας.