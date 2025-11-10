Βαρύ πένθος στη Ροδόπη: Πέθανε 14χρονη μαθήτρια του Γυμνασίου Σαπών

Βαθιά θλίψη και συγκίνηση έχει σκορπίσει στη σχολική κοινότητα της Ροδόπης η είδηση του θανάτου μίας 14χρονης μαθήτριας του Γυμνασίου Σαπών.

Το τραγικό γεγονός έχει βυθίσει στο πένθος εκπαιδευτικούς, συμμαθητές και γονείς, οι οποίοι ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν ότι το χαμογελαστό κορίτσι έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης αποχαιρέτησε τη μαθήτρια με ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τον πόνο και τη βαθιά θλίψη ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας:

«Δεν υπάρχει πιο θλιβερό από το να αποχαιρετάς για πάντα ένα παιδί! Ένα παιδί που έφυγε νωρίς, μα άφησε πίσω του φως. Το Γυμνάσιο Δ.Ε. Σαπών πενθεί. Η εκπαίδευση πενθεί. Μια 14χρονη μαθήτριά μας δεν είναι πια μαζί μας. Το χαμόγελό της, η καλοσύνη της, η δύναμή της — όλα θα μείνουν χαραγμένα στις καρδιές μας. Ήταν ένα παιδί γεμάτο ελπίδα, που πάλεψε με αξιοπρέπεια και γενναιότητα. Η τάξη της, οι φίλοι της, οι καθηγητές της, όλοι νιώθουν το κενό που άφησε… Καλό ταξίδι!»