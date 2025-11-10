MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βαρύ πένθος στη Ροδόπη: Πέθανε 14χρονη μαθήτρια του Γυμνασίου Σαπών

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Βαθιά θλίψη και συγκίνηση έχει σκορπίσει στη σχολική κοινότητα της Ροδόπης η είδηση του θανάτου μίας 14χρονης μαθήτριας του Γυμνασίου Σαπών.

Το τραγικό γεγονός έχει βυθίσει στο πένθος εκπαιδευτικούς, συμμαθητές και γονείς, οι οποίοι ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν ότι το χαμογελαστό κορίτσι έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης αποχαιρέτησε τη μαθήτρια με ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τον πόνο και τη βαθιά θλίψη ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας:

«Δεν υπάρχει πιο θλιβερό από το να αποχαιρετάς για πάντα ένα παιδί! Ένα παιδί που έφυγε νωρίς, μα άφησε πίσω του φως. Το Γυμνάσιο Δ.Ε. Σαπών πενθεί. Η εκπαίδευση πενθεί. Μια 14χρονη μαθήτριά μας δεν είναι πια μαζί μας. Το χαμόγελό της, η καλοσύνη της, η δύναμή της — όλα θα μείνουν χαραγμένα στις καρδιές μας. Ήταν ένα παιδί γεμάτο ελπίδα, που πάλεψε με αξιοπρέπεια και γενναιότητα. Η τάξη της, οι φίλοι της, οι καθηγητές της, όλοι νιώθουν το κενό που άφησε… Καλό ταξίδι!»

Μαθήτρια Ροδόπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τσάκωσαν 45χρονο με κοκαΐνη στο όχημά του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Κανένας πολίτης να μη μείνει χωρίς εξυπηρέτηση και κανένας εργαζόμενος να μη χάσει τη δουλειά του

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

Αυτοί είναι οι νέοι προορισμοί της Aegean με απευθείας πτήσεις από τη Θεσσαλονίκη

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Ανθή Βούλγαρη για Κατερίνα Καινούργιου: Το ήθελε πάρα πολύ – Νομίζω περιμένει κοριτσάκι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 22 ώρες πριν

Υπ. Τουρισμού: Η Ελλάδα χαιρετίζει την εκλογή της πρώτης γυναίκας ΓΓ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού