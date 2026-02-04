MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στη Χίο: Τρεις τραυματίες θα μεταφερθούν στην Αθήνα – Ποια η κατάσταση των υπολοίπων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

“Δύο με τρεις από τους τραυματίες του χτεσινού ναυαγίου που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου αναμένεται να διακομιστούν σε νοσοκομείο της Αθήνας”, ανέφερε σε δηλώσεις του ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου, Χρήστος Τσιαχρής.

Από τους συνολικά 24 μετανάστες που νοσηλεύονται (7 άντρες, 6 γυναίκες και 11 ανήλικοι), σύμφωνα με τον κ. Τσιαχρή, πέντε χειρουργήθηκαν, ένας έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ενώ τέσσερις νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.

Παράλληλα, δέκα αναμένεται να λάβουν εξιτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλοδαποί, κατά δήλωσή τους, είναι στην πλειοψηφία τους αφγανικής καταγωγής, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας Μαροκινός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετανάστες Χίος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Σαμποτάζ σε γερμανικά πλοία: Με 19 βιβλιάρια τραπέζης ο Έλληνας μουσουλμάνος που συνελήφθη στη Ροδόπη

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ουκρανία: Νεαρός και κορίτσι σκοτώθηκαν σε πλήγμα της Ρωσίας στη Ζαπορίζια

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Βίκυ Παγιατάκη: Στην ηλικία μου είμαι μόνο για εγκεφαλικό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Δύο συλλήψεις για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα στο κέντρο της Αθήνας – Βρέθηκαν πάνω από 600 διαβατήρια!

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ταϊλάνδη: Τουρίστες μπέρδεψαν κηδεία με εστιατόριο και τους κέρασαν – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Κένι: Παίζουμε για τα παιδιά που δεν είναι πια μαζί μας