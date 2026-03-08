Τώρα στη Θεσσαλονίκη: Πορεία στο κέντρο της πόλης για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας – “Ποτέ καμία μόνη” – Δείτε βίντεο

Πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται αυτή την ώρα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Φωνάζοντας συνθήματα κατά της πατριαρχίας και κρατώντας πανό, συλλογικότητες και μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς διαμαρτύρονται για τα δικαιώματα των γυναικών.

“Η Πατριαρχία βιάζει και σκοτώνει στο δρόμο στη δουλειά ποτέ καμία μόνη” είναι μερικά από τα συνθήματα που φωνάζουν οι διαδηλωτές.

