Θεσσαλονίκη: Θέμα ημερών η υπογραφή της σύμβασης για την επέκταση της 6ης προβλήτας του λιμανιού

Θέμα ημερών φαίνεται πως είναι πλέον η υπογραφή της σύμβασης με την κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ-ΤΕΚΑΛ για την ανάθεση του έργου επέκτασης της 6ης προβλήτας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το σχέδιο της σύμβασης θα συζητηθεί αργότερα σήμερα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ), όπως επιβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος Γιάννης Τσάρας, με την ευκαιρία της σημερινής έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας.

«Σχετικά με το έργο του έκτου προβλήτα έχει σημειωθεί εξαιρετικά σημαντική πρόοδος, (έπειτα από) μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση, που κατέληξε σε σχέδιο σύμβασης, το οποίο θα συζητηθεί σήμερα, στο διοικητικό συμβούλιο. Δεν ξέρουμε αν θα είμαστε έτοιμοι σε μία ή δύο εβδομάδες, για να ολοκληρώσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, (…) είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να τελειώνουμε με τη σύμβαση», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσάρας, απαντώντας σε σχετικό δημοσιογραφικό ερώτημα.

Στη σημερινή γενική συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της Αγγελικής Σαμαρά, προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ, με απαρτία 80,82%, υπερψηφίστηκαν και τα τρία θέματα της ημερήσιας διάταξης (έγκριση τροποποίησης της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε, έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών της ΟΛΘ Α.Ε και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2025). Ως προς το τρίτο θέμα, ο εκπρόσωπος του βασικού μετόχου Κώστας Φωτιάδης πρότεινε -μεταξύ άλλων- αμοιβή 5.000 ευρώ (καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις), για την πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και 3000 ευρώ για τον επικεφαλής της Επιτροπής Ελέγχου.

Εν αναμονή της υπογραφής της σύμβασης, οι πρόδρομες εργασίες για το έργο της επέκτασης άρχισαν ήδη από το καλοκαίρι, δίνοντας ουσιαστικά το εναρκτήριο λάκτισμα για ένα πολυαναμενόμενο έργο, το οποίο, όταν ολοκληρωθεί, αναμένεται να αλλάξει την προοπτική του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Όπως είχε δηλώσει ο κ. Τσάρας, στο πλαίσιο πρόσφατης (Σεπτέμβριος 2025) συνέντευξής του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αναμενόμενη πολύ σύντομα υπογραφή της σύμβασης «σηματοδοτεί την ολοκλήρωση αναλυτικής διαδικασίας βελτιστοποίησης των μελετών για τον εξορθολογισμό και τη μείωση του κόστους, με έμφαση στη χρονική διάρκεια, την αλληλουχία των εργασιών και την προέλευση των βασικών υλικών επίχωσης. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές του έργου παραμένουν αμετάβλητα, όπως ακριβώς προβλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα και στη σύμβαση παραχώρησης. Μέσω της διαδικασίας του value engineering αναπροσαρμόστηκαν τμήματα του έργου, με στόχο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου και την εξοικονόμηση πόρων, χωρίς καμία τεχνική έκπτωση».

Τι περιλαμβάνουν οι πρόδρομες εργασίες και γιατί το έργο είναι σημαντικό

Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από την έγκριση του master plan και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έκδοση της άδειας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις 22 Ιουλίου είχε υπογραφεί σύμβαση ύψους 3 εκατ. ευρώ για την εκτέλεση πρόδρομων εργασιών του έργου. Η διάρκεια των πρόδρομων εργασιών είχε οριστεί στις 120 ημέρες. Μεταξύ άλλων, αυτές περιλάμβαναν την αποτύπωση του πυθμένα της θάλασσας, με βυθομέτρηση εκατέρωθεν της επέκτασης και του διαύλου προσέγγισης με εξειδικευμένο πλοίο, τον έλεγχο βυθού για τυχόν πολεμικά ευρήματα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη διαμόρφωση εργοταξιακών χώρων και χώρων απόθεσης υλικών επίχωσης (ο κύριος εργοταξιακός χώρος διαμορφώνεται στην περιοχή του μετώπου της προβλήτας 6 και ο βοηθητικός εργοταξιακός στη βάση της), καθώς και τη μεταφορά κατάλληλων υλικών επίχωσης από τα προϊόντα εκσκαφής του έργου της Υπερυψωμένης Οδού Ταχείας Κυκλοφορίας Θεσσαλονίκης (Fly Over).

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών, θα εκκινήσει η κύρια φάση της επέκτασης, με ορίζοντα κατασκευής του έργου τους 36 – 37 μήνες. Στον κύριο εργοταξιακό χώρο θα εγκατασταθούν μία μονάδα παραγωγής σκυροδέματος και δύο μονάδες παραγωγής caissons (σ.σ. πλωτών κυψελωτών κιβωτίων, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του έργου). Η ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τον γεωστρατηγικό ρόλο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, επιτρέποντάς του -μεταξύ άλλων- να εξυπηρετεί πλοία κατηγορίας «Ultra Large Container Vessels» (ULCVs), χωρητικότητας έως 24.000 TEUs (μονάδες μέτρησης εμπορευματοκιβωτίων).

Οι βασικές εργασίες κατασκευής του πρότζεκτ περιλαμβάνουν: πρώτον, την κατασκευή νέου κρηπιδώματος, μήκους 513 μέτρων, ως προέκταση του υφιστάμενου κρηπιδώματος 26. Από αυτά, τα 400 μέτρα τουλάχιστον θα έχουν λειτουργικό βάθος 16,5 μέτρων από τη μέση στάθμη της θάλασσας. Με τα νέα βάθη θα είναι -όπως προαναφέρθηκε- δυνατή η προσέγγιση και εξυπηρέτηση ULCVs, ενώ η επέκταση του κρηπιδώματος εξασφαλίζει την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού πλοίων εμπορευματοκιβωτίων, με την προσφορά περισσότερων παραθύρων ελλιμενισμού τους (Berthing Windows). Δεύτερον, οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή νέας πρόσθετης χερσαίας επιφάνειας, περίπου 157.000 τετραγωνικών, με πλάτος 306,5 μέτρων, κατά μήκος της επέκτασης του κρηπιδώματος. Τρίτον, την κατασκευή όλων των αναγκαίων συμπληρωματικών έργων υποδομής για τη λειτουργία της επέκτασης της 6ης προβλήτας και, τέταρτον, τη βυθοκόρηση του διαύλου και κύκλου ελιγμών πλοίων για την προσέγγιση ULCVs.

