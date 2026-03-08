MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση στο κέντρο για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας – Δείτε εικόνες

THESTIVAL TEAM

Συγκέντρωση βρίσκεται σε εξέλιξη το μεσημέρι της Κυριακής (8/3) στο κέντρο της Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στο Άγαλμα Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου έχουν συγκεντρωθεί μέλη οργανώσεων, συλλογικοτήτων και αριστερών παρατάξεων, φοιτητικών συλλόγων κ.α. εκφράζοντας αιτήματα για ισότητα, εργασιακά δικαιώματα και κοινωνική προστασία.

Μεταξύ των πανό που υπάρχουν σε αναγράφεται: «Η θέση της γυναίκας είναι στον αγώνα. Αγώνας για δημόσια αγαθά και κοινωνική προστασία».

Σε άλλο πανό αναγράφεται το σύνθημα: «Η γυναίκα στην πρώτη γραμμή. Στην πάλη, για δουλειά, ζωή, δικαιώματα».

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων που οργανώνονται σε πολλές πόλεις της χώρας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, με στόχο την ανάδειξη ζητημάτων ισότητας και δικαιωμάτων των γυναικών.

Θεσσαλονίκη Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας Συγκέντρωση

