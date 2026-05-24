Πιερρακάκης: Ο μεγαλύτερος άμεσος κίνδυνος για την ευρωπαϊκή οικονομία είναι μια νέα ενεργειακή και πληθωριστική πίεση

«Η ελληνική οικονομία σήμερα είναι σαφώς πιο ισχυρή απ’ ό,τι πριν από λίγα χρόνια. Η χώρα αναπτύσσεται με ρυθμούς κοντά στο 2%, οι επενδύσεις αυξήθηκαν από το 11% στο 17% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος καταγράφει τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης παγκοσμίως. Αυτή είναι πραγματική πρόοδος» τόνισε ο υπουργος Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Εurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξη του στον Φιλελεύθερο της Κυριακής της Κύπρου.

Για τα προβλήματα καθημερινότητας, με έμφαση την στέγη, ο Υπουργός Οικονομικών σημειώνει ότι «το στεγαστικό πρόβλημα είναι πλέον ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά ζητήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτός είναι και ο λόγος που εντάξαμε το στεγαστικό ζήτημα στην ατζέντα του Eurogroup που φιλοξενήθηκε στη Λευκωσία. Πρέπει να συζητάμε ό,τι απασχολεί τους πολίτες και να ψάχνουμε λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στέλνει επίσης μηνύματα για τον ρόλο της Ευρώπης και την αλλαγή στρατηγικής που πρέπει να προωθήσει. Αναφέρει ειδικότερα ότι «η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αντιμετωπίζει κάθε κρίση αποσπασματικά και να αποκτήσει μακροπρόθεσμη στρατηγική σκέψη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική επιλογή: είτε θα δράσει γρήγορα και συντονισμένα, είτε θα χάσει έδαφος, σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει ταχύτερα από ποτέ».

Ο μεγαλύτερος άμεσος κίνδυνος για την ευρωπαϊκή οικονομία, εξηγεί ο κ. Πιερρακάκης, είναι μια νέα ενεργειακή και πληθωριστική πίεση. Ήδη επηρεάζονται η ενέργεια, οι μεταφορές και τελικά θα αυξηθεί το κόστος ζωής των πολιτών. Και η Ευρώπη, τονίζει, δεν μπορεί να βρίσκεται κάθε φορά σε θέση άμυνας, εξαρτώμενη από αποφάσεις, παραγωγή και τεχνολογίες άλλων.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης, «η δημιουργία μιας νέας ενεργειακής λεωφόρου στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτής της Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ (GSI), αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας όχι μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ένα έργο που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, τη γεωπολιτική σταθερότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών αναταράξεων»