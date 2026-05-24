Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή από ρωσική επίθεση

Η Ρωσία έπληξε σήμερα το Κίεβο με μαζικό κύμα πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι στην ουκρανική πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή και να τραυματιστούν δεκάδες, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η Ρωσία έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Κιέβου με υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς Ορέσνικ, όπως μετέδωσαν σήμερα δύο ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα εκπρόσωπο της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Η ουκρανική ΠΑ δήλωσε σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Ρωσία εκτόξευσε 600 drones και 90 πυραύλους στην επίθεσή της, και ότι ένας εξ αυτών ήταν μεσαίου βεληνεκούς βαλλιστικός πύραυλος, χωρίς να αναφέρει τον ακριβή τύπο.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 56 άλλοι τραυματίστηκαν στις επιθέσεις στην πόλη, με 30 εξ αυτών να νοσηλεύονται. Ζημιές αναφέρθηκαν και στην ιστορική Πλατεία της Ανεξαρτησίας.

«Ήταν μια τρομερή νύχτα για το Κίεβο», δήλωσε ο Κλίτσκο σε μήνυμά του στο Telegram από το σημείο μιας εκ των επιθέσεων. «Αυτή τη στιγμή, οι διασώστες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιές και να απομακρύνουν χαλάσματα. Γιατροί προσφέρουν βοήθεια στα θύματα».

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης δήλωσε ότι καταγράφηκαν ζημιές σε περισσότερα από 40 σημεία της πόλης.

Πλήγματα αναφέρθηκαν και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Ακόμα δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα άλλοι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις στην ευρύτερη περιφέρεια του Κιέβου, γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Μίκολα Καλάσνικ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ