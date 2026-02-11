Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση φοιτητών στην Πρυτανεία του ΑΠΘ – Δείτε βίντεο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα φοιτητές έξω από την Πρυτανεία του ΑΠΙΘ, με αφορμή την επιχείρηση της ΕΛΑΣ εντός του campus τα ξημερώματα του Σαββάτου, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν πέριξ του πανεπιστημίου.

Περίπου 150 φοιτητές συγκεντρώθηκαν έξω από την Πρυτανεία λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Το κεντρικό τους σύνθημα ήταν: “Δώστε λεφτά για τις σπουδές μας. Στήριξη ζητούν οι φοιτητές, όχι καταστολή και διαγραφές”.

Στην συνέχεια οι φοιτητές μπήκαν στο κτήριο της Πρυτανείας προκειμένου να επιχειρήσουν να μπουν στη συνεδρίαση της Συγκλήτου όμως βρήκαν κλειστές τις πόρτες και αυτή την ώρα φωνάζουν συνθήματα μέσα στο κτίριο.

Δείτε εικόνες: