Θεσσαλονίκη: Στα μέσα του 2029 θα ολοκληρωθεί το έργο της 6ης προβλήτας του λιμανιού

Στα μέσα του 2029 εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο το έργο της επέκτασης της 6ης προβλήτας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, που θα αναβαθμίσει σημαντικά την εμπορική και γεωπολιτική του σημασία, ενώ εντός του ίδιου χρονοδιαγράμματος ή το αργότερο έως το 2030 εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί και τα πολυαναμενόμενα έργα σύνδεσης με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η επένδυση, που ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ στο τμήμα του λιμενικού έργου, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προσεγγίσει συνολικά τα 270 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του μηχανολογικού εξοπλισμού, το κόστος του οποίου εκτιμάται σε 50-70 εκατ., αναλόγως του βαθμού αυτοματοποίησης που θα επιλεγεί.

Τα παραπάνω επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) δρ Ιωάννης Τσάρας, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι θα γίνει «τζάμπα η επένδυση των 200 εκατ., αν δεν συνδεθεί το λιμάνι με τον σιδηρόδρομο».

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στο 2ο Thessaloniki Investment Forum, με τον διευθυντή του CNN.GR Δημήτρη Πεφάνη, ο δρ Τσάρας επισήμανε ακόμη ότι οι δύο εξαιρετικές -όπως τις χαρακτήρισε- εταιρείες με τις οποίες υπεγράφη η σύμβαση για το πρότζεκτ (σ.σ. ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και ΤΕΚΑΛ Α.Ε), εγγυώνται ότι το έργο «θα προχωρήσει σοβαρά και σωστά και στο ενδεδειγμένο χρονικό διάστημα, αν δεν προκύψουν περίεργα πράγματα, που ξέρουμε να τα λύνουμε και πιστεύουμε ότι δεν θα συμβούν».

Πρόσθετη «αυλή» για 1,5 εκατ. TEUs

Αναλυτικότερα, ο δρ Τσάρας γνωστοποίησε ότι σε περίπου 40 μήνες εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα μηχανικού πολιτικού για την επέκταση της 6ης προβλήτας, δηλαδή το λιμενικό έργο, που θα αυξήσει το μήκος του κρηπιδώματος κατά περίπου 500 μέτρα και το πλάτος του κατά 300, ενώ παράλληλα θα επιτευχθεί το μέγιστο βάθος στο οποίο ελλιμενίζονται σήμερα τα μεγάλα πλοία μεταφοράς κοντέινερ.

«Ταυτόχρονα θα δημιουργήσουμε μια πρόσθετη “αυλή”, περίπου 160.000-170.000 τετραγωνικών, η οποία είναι απαραίτητη, γιατί σήμερα έχουμε φτάσει περίπου στο 90% δυναμικού του container terminal (σταθμού εμπορευματοκιβωτίων). Έχουμε φτάσει στη διαχείριση περίπου 600.000 TEUs (μονάδα μέτρησης εμπορευματοκιβωτίων) ετησίως και ευελπιστούμε να φτάσουμε στο 1,4- 1,5 εκατ. σε μια δεκαετία, γιατί χρειάζεται σοβαρή προσπάθεια να πείσουμε τις γραμμές να αρχίσουν να έρχονται προς τα εδώ», είπε, υπενθυμίζοντας ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα μπορεί να υποδέχεται πλοία μεγέθους 14.000 TEUs, τη στιγμή που αυτά που «δένουν» σήμερα στον Θερμαϊκό είναι της τάξης των 4.000-7.000 TEUs.

Τον Απρίλιο ο ανάδοχος για τη σιδηροδρομική σύνδεση

Στο μεταξύ, τον Απρίλιο εκτιμάται ότι θα έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος για το έργο σύνδεσης του λιμανιού με το κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο μέσω υπερυψωμένης γέφυρας, με προοπτική το πρότζεκτ να ολοκληρωθεί εντός τριετίας από την έναρξη των εργασιών, δηλαδή σχεδόν ταυτόχρονα με την επέκταση της 6ης προβλήτας, σύμφωνα πάντα με τον δρα Τσάρα.

«Σήμερα, ναι μεν κάθε προβλήτα του λιμανιού έχει σιδηροδρομική γραμμή, αλλά η έξοδος από το λιμάνι είναι δύσκολη, καθώς σχεδόν κόβει την πόλη στα δύο, περνώντας από την οδό 26ης Οκτωβρίου, όπου μεταξύ άλλων λειτουργούν μεγάλα ξενοδοχεία. Είμαστε σε διαρκή συνεννόηση και με το κράτος, προκειμένου να δημιουργηθεί η νέα σύνδεση του 6ου προβλήτα με το κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. Συνομιλώ συνεχώς με την ΕΡΓΟΣΕ και τον ΟΣΕ κι έχουν προχωρήσει αρκετά το θέμα, έχουν εγκριθεί οι μελέτες που απαιτούνται. Ζητήσαμε -και το κράτος συμφώνησε- να υπάρξει η δυνατότητα δημιουργίας διπλής γραμμής εξόδου από το λιμάνι και μάλιστα υπερυψωμένης, σε γέφυρα» σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι ναι μεν είναι ένα μικρό έργο -αφού το μήκος του δεν ξεπερνά το 1,1 χλμ εκτός λιμένος- αλλά είναι οπωσδήποτε δύσκολο, επειδή ακριβώς θα αναπτυχθεί πάνω σε γέφυρα.

Η οδική σύνδεση και η Εγνατία Οδός

Ημιτελές παραμένει το οδικό δίκτυο που συνδέει την 6η προβλήτα με την ΠΑΘΕ μέσω κόμβου στο Καλοχώρι, το οποίο θα πρέπει να επαναπροκηρυχθεί έπειτα από την παύση της προηγούμενης εργολαβίας, λόγω καθυστερήσεων που σχετίζονταν με τις απαλλοτριώσεις. Πρόσθετο θέμα στη νέα διαδικασία είναι ποιος θα είναι ο κύριος του έργου: «Λόγω απαλλοτριώσεων και διαφόρων προβλημάτων, η εργολαβία σταμάτησε και τώρα, αφού τελείωσαν οι απαλλοτριώσεις και διατάχθηκε η διοικητική αποβολή κάποιων που δεν έφευγαν από τα ακίνητα, θα πρέπει να επαναπροκηρυχθεί το εναπομείναν κομμάτι του έργου, προϋπολογισμού 30-40 εκατ. ευρώ. Πιστεύω ότι και αυτό το έργο θα ολοκληρωθεί περίπου ταυτόχρονα με τα άλλα δύο (επέκταση προβλήτας και σιδηροδρομική σύνδεση), εφόσον προκηρυχθεί άμεσα. (Ένα ζήτημα είναι) αν θα είναι πάλι η Εγνατία Οδός ΑΕ ο κύριος του έργου, γιατί ιδιωτικοποιείται και φαίνεται ότι στο τέλος της χρονιάς θα περάσει στην ΤΕΡΝΑ. Θα είναι δικό της το έργο, θα είναι του κράτους;», διερωτήθηκε ο δρ Τσάρας, ο οποίος τόνισε πάντως ότι στο επόμενο διάστημα ο ίδιος «θα τρέχει» και για τα δύο αυτά μεγάλα έργα -της οδικής και σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμένος.

Το Κόπερ και η Ριέκα

Αναφερόμενος τέλος, στον ανταγωνισμό από άλλα λιμάνια, σημείωσε ότι ο ΟΛΘ εξυπηρετεί επαρκώς την ενδοχώρα, αλλά θα πρέπει να αναληφθεί δράση για τα φορτία transit, τα οποία κατευθύνονται στις αγορές του εξωτερικού. «Αργήσαμε πάρα πολύ και άλλα λιμάνια αναπτύχθηκαν στην Αδριατική, όπως του Κόπερ και της Ριέκα, η οποία ήδη μας έχει πάρει αρκετό φορτίο, που θα προσπαθήσουμε να το φέρουμε πίσω με την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του container terminal, τα πολύ πιο καινούργια μηχανήματα και την παροιμιώδη ασφάλεια του λιμανιού», σημείωσε και πρόσθεσε ότι αν όλα πάνε καλά, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ανεβαίνει μια κατηγορία και θα εξυπηρετεί ευρύτερο τμήμα της Ευρώπης, συν τις ανάγκες του στρατού και του ΝΑΤΟ, όπου υπάρχει ήδη πολύ καλή συνεργασία στο κομμάτι των μεταφορών.

Το φόρουμ διοργανώνεται από το CNN Greece σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και του υφυπουργείου Μακεδονίας Θράκης και τη χορηγία του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ