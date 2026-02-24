Θεσσαλονίκη: Σπάνιο κειμήλιο της Επανάστασης του ’21 εκτίθεται στο Πολεμικό Μουσείο

Σημαντική είναι η σημερινή ημερομηνία για την ελληνική ιστορία, καθώς στις 24 Φεβρουαρίου 1821 κηρύχθηκε η έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη.

Στις 22 Φεβρουαρίου 1821, ο αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας, Αλέξανδρος Υψηλάντης, διαβαίνει τον ποταμό που χωρίζει την Ρωσία από την Μολδαβία, από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες συναντιέται με τον ηγεμόνα της Μολδαβίας, Μιχαήλ Σούτσο και δύο μέρες μετά, στις 24 Φεβρουαρίου του 1821, δημοσιεύει μία προκήρυξη που καλεί τους Έλληνες να αγωνιστούν για την πατρίδα τους, για την ελευθερία. Ένα πολύ σημαντικό κειμήλιο, το οποίο πλέον φιλοξενείται και εκτίθεται στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, από τη συλλογή του γνωστού συλλέκτη, του Βασίλη Νικόλτσιου. Ένα ακριβές πρωτότυπο αυτής προκήρυξης του Αλέξανδρου Υψηλάντη.



«Μια πρωτότυπη διπλή προκήρυξη που γράφτηκε στις 24 Φεβρουαρίου καθ’ υπαγόρευση του Λασσάνη και υπογράφηκε από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Η μία προκήρυξη είναι διπλή προκήρυξη απευθύνεται προς τους Έλληνες που κατοικούν στην Βλαχία και στη Μολδαβία. Είναι χιλιάδες οι Έλληνες που κατοικούσαν τότε εκεί και η άλλη προκήρυξη απευθύνεται προς τους Φιλικούς και τους καλεί να εντείνουν τις προσπάθειες, διότι πλέον έφτασε η ώρα της επανάστασης και πρέπει όλοι να βοηθήσουν ώστε να επιτύχει.

Η επανάσταση ξεκίνησε και από την Μολδοβλαχία. Υπήρχε σχέδιο να καεί ο Οθωμανικός στόλος, στην Κωνσταντινούπολη αλλά δυστυχώς προδόθηκε λίγες μέρες πριν. Οθωμανικά στρατεύματα που δεν υπήρχαν στη Μολδοβλαχία, επετράπη να μπουν στη Μολδοβλαχία και έγιναν μια σειρά από μάχες, με αποτέλεσμα τελικά να πνιγεί στο αίμα η επανάσταση στη Μολδοβλαχία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Νικόλτσιος και στάθηκε και σε άλλα έγγραφα εκείνης της εποχής που μπορούν να θαυμάσουν στο Πολεμικό Μουσείο, επισκέπτες και επισκέπτριες.