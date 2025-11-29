MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Πορεία αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό στο κέντρο της πόλης

Συγκέντρωση και πορεία αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, μέλη της παλαιστινιακής κοινότητας αλλά και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα Βενιζέλου.

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, διαμαρτυρήθηκαν για την “συνεχόμενη παραβίαση της εκεχειρίας” από το Ισραήλ στη Γάζα.

“Τέλος στους βομβαρδισμούς. Να ελευθερωθούν όλοι οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι-όμηροι του γενοκτονικού κράτους. Αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από Γάζα και Δυτική Όχθη. Όχι στον εποικισμό της Δυτικής Όχθης” είναι μερικά από τα αιτήματά τους.

Στην συνέχεια τα περίπου 200 άτομα ξεκίνησαν πορεία μέσω της οδού Αριστοτέλους με κατεύθυνση το αμερικάνικο προξενείο.

Παλαιστίνη Συγκέντρωση

