ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Προτομή του Καποδίστρια τοποθετείται στο κέντρο της πόλης

|
THESTIVAL TEAM

 Η προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, αναμένεται να τοποθετηθεί το επόμενο διάστημα σε χώρο πρασίνου στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Χαλκαίων, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για έργο τέχνης του γλύπτη Γεωργίου Κικώτη, το οποίο δωρίζει στον δήμο Θεσσαλονίκης η Κερκυραϊκή Ένωση Θεσσαλονίκης «Ο ‘Αγιος Σπυρίδων» προκειμένου να τοποθετηθεί στο παρκάκι που σήμερα βρίσκεται το σύμβολο της Κέρκυρας, η απήδαλος ναυς και το επίγραμμα της Κερκυραϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για μια ανάγλυφη προτομή από χυτευμένο ορείχαλκο η οποία θα βρίσκεται σε βάση από λευκό μασίφ μάρμαρο, συνολικών διαστάσεων ύψους 2,20μ. και πλάτους 0,55μ. ενώ από αισθητικής πλευράς το έργο θα είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να δένει αρμονικά με τον περιβάλλοντα χώρο.

Η απόφαση για την τοποθέτηση της προτομής ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ προηγήθηκε η συνεδρίαση της πενταμελούς Επιτροπή Κρίσης της Καλλιτεχνικής Αρτιότητας έργου που γνωμάτευσε θετικά περί της καλλιτεχνικής – αισθητικής αρτιότητας του γλυπτού – προτομής του Ιωάννη Καποδίστρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη Ιωάννης Καποδίστριας

